Неизвестный захватил заложников в супермаркете на юге Франции
Неизвестный мужчина захватил несколько покупателей супермаркета в городке Треб, что в юго-западной части Франции.
Прокурор говорит, что нападающий объявил о принадлежности к группировке "Исламское государство".
В то же время в результате выстрела в том же регионе был убит полицейский.
Полицейский получил огнестрельное ранение в плечо в Каркассоне в юго-западной части Франции.
Мужчина открыл огонь по группе полицейских, которые возвращались в отделение после дежурства.
Тогда же поступила информация о захвате заложников в городе Треб, расположенном в этом же округе.
На место обоих случаев выехали сотрудники полиции.