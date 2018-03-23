Экс-модель заявила, что Трамп хотел ей заплатить за секс

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Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал заявила об отношениях с Дональдом Трампом в 2006 году. По ее словам, тогда будущий американский президент пытался ей заплатить за секс.

В интервью CNN она сообщила, что по дороге домой плакала после того, как Трамп предложил ей деньги после первой встречи.

Она также извинилась перед женой Трампа Мелании за эти отношения и сказала: "Мне жаль. Я бы не хотела, чтобы это произошло со мной".

Дональд Трамп эту информацию отрицает.

Карен Макдугал подписала соглашение на 150 тысяч долларов за свою эксклюзивную историю для таблоидного издания.

Однако, эту статью так и не опубликовали, а бывшая модель сообщила, что ее заставили молчать.

Сейчас она обратилась в суд из-за этого соглашения.

Макдугал - одна из трех женщин, которые обратились в суд из-за сексуальных отношений с Трампом.

Звезда порнофильмов Сторми Дэниелс сообщила об отношениях с Трампом в 2006 году. А бывшая участница телешоу "Ученик" Саммер Зервос заявила о сексуальных домогательствах со стороны Трампа в 2007 году.

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