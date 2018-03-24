США выделят Украине 620 млн долларов на оборону

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США увеличили расходы для Украины до 620 млн долларов, чтобы поддержать ее в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Благодарен президенту Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая главную роль США в защите ключевых принципов свободы и демократии", - написал Порошенко.

По его словам, помощь штатов усилит оборонный потенциал Украины.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине противотанковые ракетные комплексы "Джевелин" (Javelin) за свой счет.

Противотанковые системы "Джевелин" квалифицируют как летальное оборонительное вооружение.

Они предназначены для поражения бронетехники, а также вертолетов и БПЛА, которые находятся на небольшой высоте.

Сообщение о том, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности" появились в конце прошлого года.

Ранее в Госдепе отметили, что это решение - часть усилий США помочь Украине в защите территориальной целостности и "сдерживании дальнейшей агрессии". Россию эти сообщения возмутили.

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