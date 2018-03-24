Маск удалил Tesla и SpaceX из Facebook

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Маск удалил Tesla и SpaceX из соцсети Facebook

Движение #deletefacebook (удалить Facebook) начало набирать обороты после того, как компанию Cambridge Analytica обвинили в получении персональной информации около 50 млн пользователей.

Один из читателей Маска в Twitter бросил вызов о том, сможет ли он удалить страницы собственных компаний с Facebook. Владелец Tesla и SpaceX сделал это в течение нескольких минут.

При этом он сообщил, что не знал о существовании этих страниц. "На самом деле никогда их даже не видел", - написал он в своем Twitter.

На страницах его компаний до удаления было больше 2,5 млн фолловеров.

В США и Европе развернулся скандал вокруг использования британской компанией Cambridge Analytica персональных данных из социальных сетей для влияния на выборы.

Фирму обвиняют в несанкционированном использовании данных 50 млн пользователей социальной сети Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

Британский телеканал Channel 4 провел расследование, согласно которому, социальная сеть Facebook передавала информацию о пользователях аналитическим компаниям Cambridge Analytica и Strategic Communication Laboratories, которые на основе этих данных могли влиять на результаты выборов в ведущих странах мира.

В свою очередь компания Cambridge Analytica все обвинения отрицает.

Основатель Facebook Марк Цукерберг уже признал ошибки и пообещал внедрить изменения, которые усложнят возможность сторонних программ собирать информацию о пользователях.

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