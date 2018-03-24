Сожжение поляком трезубца в Тернополе: мать исправила поступок сына

Копірайт зображення Ssu.gov.ua Image caption Парень снял деревянный герб и бросил в огонь

Мать 19-летнего поляка, которого СБУ депортировала за сожжение герба Украины в ресторане "Коза" в Тернополе, приехала исправить поступок сына.

Об этом ВВС News Украина сообщил владелец ресторана Олег Макогон.

По его словам, женщина приехала в Тернополь и установила новый герб Украины на место, где висел уничтоженный ее сыном трезубец.

12 марта Служба безопасности Украины сообщила о депортации из Украины гражданина Польши, который учился в медицинском университете в Тернополе.

Причиной стало то, что, находясь в ресторане "Коза", гражданин Польши сжег деревянный стилизованный герб Украины.

Служба безопасности обвинила его в совершении хулиганских действий, которые унижали национальное достоинство украинский.

Однако, состава преступления в его действиях не увидели и уголовное дело открывать не стали.

Извинения сына и матери

18 февраля группа польских студентов из 8-10 человек праздновали день рождения. В этом зале никого, кроме них, не было, и парень снял со стены герб и бросил его в камин.

Как рассказал ВВС News Украина Олег Макогон, сначала в ресторане даже не заметили исчезновения герба.

На следующий день ребята пришли в ресторан и рассказали, что якобы забрали герб в качестве сувенира. Однако, проверив камеры наблюдения, работники увидели, что именно произошло на самом деле.

"Мы пообщались с тем молодым парнем, почему это произошло, как он относится к Украине. Сказал, что это было действие алкоголя, такая бравада, каялся и просил прощения", - вспоминает владелец заведения.

Копірайт зображення Ssu.gov.ua Image caption Сначала ребята утверждали, что забрали герб в качестве сувенира, но записи камер наблюдения зафиксировали, как его бросили в огонь

Они договорились, что просто отдать деньги за герб - мало, и он сам должен изготовить трезубец и сам его установить. Однако парень не успел этого сделать из-за депортации из Украины.

"Вчера неожиданно позвонила его мама, которая приехала в Тернополь. Вечером она принесла изготовленный на заказ герб. Меня поразило, что мама решила исправить ошибку сына. Она говорила, что ей очень стыдно за поступок сына", - рассказал Олег Макогон.

По его словам, в их заведении часто отдыхают поляки, которые учатся в учебных заведениях Тернополя, в том числе в медицинском университете, но подобных инцидентов ранее не случалось.

Инцидент получил широкую огласку на фоне исторических споров между странами на высшем политическом уровне, а также атаками на украинские и польские места памяти на территории обоих государств.

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