Украина перешла на летнее время
25 марта в три часа ночи Украина перешла на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед. Поэтому, фактически, этой ночью украинцы спали на час меньше.
В Украине переходят на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта, а на зимнее - в последнее воскресенье октября. Осенью переводят стрелки на час назад, а весной - вперед.
Практически во всех электронных устройствах перевод времени на час назад/вперед происходит автоматически.
Вместе с Украиной на летнее и зимнее время переходят большинство страны Европы.
Изменение времени осуществляется для эффективного использования дневного света и экономии энергетических ресурсов.
Стандартным временем, то есть естественным для определенной территории, считается именно зимнее время.
Ряд стран мира не переводит часы и живет по зимнему времени, а некоторые, в том числе и Россия, на протяжении всего года живут по так называемому летнему времени.
От перевода стрелок эта страна, а вместе с ней и Беларусь, отказались в 2011 году.
Противники перевода часов аргументируют это тем, что экономическая выгода от него якобы недостаточно доказана, зато он может негативно сказываться на здоровье людей.
В сентябре 2011 года, вслед за Россией и Беларусью, Украина также приняла решение об отказе от перевода часов.
Тогда многие эксперты называли такой шаг политическим, связанным с подобным шагом России и определенными договоренностями президента Украины Виктора Януковича. Вопрос времени приобрел политическую окраску.
Однако уже через месяц парламент отменил свое же решение и Украина продолжила практику перевода часов, хотя дебаты по экономической и гуманитарной целесообразности этого до сих пор продолжаются.