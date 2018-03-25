Копірайт зображення Getty Images Image caption Большинство стран Европы переводят стрелки часов дважды в год

25 марта в три часа ночи Украина перешла на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед. Поэтому, фактически, этой ночью украинцы спали на час меньше.

В Украине переходят на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта, а на зимнее - в последнее воскресенье октября. Осенью переводят стрелки на час назад, а весной - вперед.

Практически во всех электронных устройствах перевод времени на час назад/вперед происходит автоматически.

Вместе с Украиной на летнее и зимнее время переходят большинство страны Европы.

Изменение времени осуществляется для эффективного использования дневного света и экономии энергетических ресурсов.

Стандартным временем, то есть естественным для определенной территории, считается именно зимнее время.

Ряд стран мира не переводит часы и живет по зимнему времени, а некоторые, в том числе и Россия, на протяжении всего года живут по так называемому летнему времени.

От перевода стрелок эта страна, а вместе с ней и Беларусь, отказались в 2011 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Противники перевода считают, что это вредит здоровью

Противники перевода часов аргументируют это тем, что экономическая выгода от него якобы недостаточно доказана, зато он может негативно сказываться на здоровье людей.

В сентябре 2011 года, вслед за Россией и Беларусью, Украина также приняла решение об отказе от перевода часов.

Тогда многие эксперты называли такой шаг политическим, связанным с подобным шагом России и определенными договоренностями президента Украины Виктора Януковича. Вопрос времени приобрел политическую окраску.

Однако уже через месяц парламент отменил свое же решение и Украина продолжила практику перевода часов, хотя дебаты по экономической и гуманитарной целесообразности этого до сих пор продолжаются.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.