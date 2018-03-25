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Сотни тысяч американцев вышли на митинги по всей стране, выступая за ужесточение контроля за оборотом оружия в США.

Акция March For Our Lives ("Марш за наши жизни") выросла из движения, призывавшего к законодательным изменениям после того, как 17 человек погибли в результате вооруженного нападения в средней школе во Флориде в прошлом месяце.

В пятницу Белый дом заявил, что запретит скользящие приклады - приспособления, позволяющие увеличить скорострельность полуавтоматического оружия почти до уровня автомата.

Однако многие активисты призывают к более масштабным реформам.

Основная акция прошла в Вашингтоне, еще более 800 акций состоялись или запланированы не только в США, но и в других странах, в том числе Великобритании.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На "Марш за наши жизни" в Нью-Йорке вышел сэр Пол Маккартни

На крупнейшие акции вышли сотни тысяч человек. В Нью-Йорке к протесту присоединился бывший участник рок-группы "Битлз" Пол Маккартни.

"Один из моих лучших друзей был застрелен неподалеку отсюда", - сказал британец, комментируя свое участие в акции на Манхэттене.

Фронтмен "Битлз" Джон Леннон был убит в 1980 году неподалеку от нью-йоркского Центрального парка.

На волне общественного возмущения после массового убийства в школе в Паркленде 14 февраля протестующие надеются убедить американских политиков наконец принять решительные меры, в том числе запретить продажу боевого оружия.

Копірайт зображення EPA Image caption На марш не разрешено проносить оружие

Впрочем, далеко не все американцы разделяют эту позицию. Право носить оружие гарантировано второй поправкой к американской конституции, а Национальная стрелковая ассоциация (NRA) по-прежнему имеет огромное влияние.

Копірайт зображення EPA Image caption Учащиеся собрались в Вашингтоне перед маршем

Согласно данным недавнего опроса, около 69% американцев считают, что законы о владении оружием должны быть ужесточены, в октябре 2016 года так считал только 61% опрошенных.

Что произошло после нападения в Паркленде?

Под давлением школьников в штате Флорида приняли закон, который повысил минимальный возраст для покупки винтовок, а также разрешил учителям носить оружие. Национальная стрелковая ассоциация в ответ подала в суд, заявив, что закон противоречит конституции.

В феврале президент Трамп призвал парламентариев начать работать над законопроектом, который поддержат обе партии. Он заявил, что законодатели "окаменели" перед лицом NRA. Трамп также поддержал идею повысить минимальный возраст для покупки оружия, однако позже, по всей видимости, передумал.

Белый дом говорит, что хочет сосредоточиться на мерах, которые могут получить одобрение конгресса, например ввести более тщательные проверки биографий покупателей оружия. Он также поддержал предложение о вооружении некоторых учителей.

Несколько крупных компаний разорвали отношения с NRA после кампании, призывающей к бойкоту организации, а торговые сети, в том числе Walmart и Dick's Sporting Goods, объявили о введении новых ограничений на продажу оружия.

Ранее в этом месяце учащиеся и сотрудники школ вышли на улицы в память о массовом убийстве во Флориде.

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