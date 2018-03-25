Самолет, совершивший полет из Австралии в Лондон, вошел в историю

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Самолет, совершивший первый беспосадочный рейс между Австралией и Британией, успешно приземлился в аэропорту Хитроу.

Лайнер авиакомпании Qantas Airlines преодолел 14 498 километров приблизительно за 17 часов.

Авиакомпания использовала самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который расходует в два раза меньше топлива, чем Boeing 747.

Перелет - часть амбициозного плана Qantas ввести сверхдлинные рейсы в свое расписание. Глава Qantas Алан Джойс назвал новый рейс "переломным".

Выступая перед первым полетом, он напомнил, что самые первые рейсы Qantas между Австралией и Британией - из называли kangaroo route ("путь кенгуру") - занимали четыре дня и включали в себя семь остановок.

Власти Западной Австралии также надеются на увеличение туристического потока благодаря новому прямому рейсу.

Самолет с 200 пассажирами и 16 членами команды на борту вылетел из Перта в 18:49 по местному времени в субботу.

Чтобы сделать столь длинный перелет более комфортным, в самолете обеспечивается улучшенное качество воздуха и низкий уровень шума в кабине.

Некоторые из пассажиров согласились поделиться данными о своем сне и самочувствии во время перелета с исследователями из Университете Сиднея.

На них надели специальные устройства, которые среди прочего фиксировали их психологическое состояние, особенности питания и уровень насыщения организма водой.

В Британии некоторые фанаты авиации с утра отслеживали маршрут самолета и с нетерпением ждали приземления.

Премьер штата Западная Австралия Марк Макгоуэн написал в Twitter после приземления самолета в Лондоне: "Новая эра путешествия и возможностей для экономики Западной Австралии официально началась".

Новый рейс Перт-Лондон приблизительно на три часа быстрее других перелетов, которые включают в себя остановки на Ближнем Востоке для подзаправки или замены самолета.

Этот перелет - второй в мире по длине после рейса авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Окленд (14 529 км), свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

Другие авиаперевозчики, включая Emirates и United Airlines, также осуществляли беспосадочные рейсы на расстояние более 14 тысяч километров.

В 2017 году United Airlines запустила рейс между Лос-Анджелесом и Сингапуром - это самый длинный беспосадочный перелет из США.

Самым длинным авиаперелетом в мире был рейс Singapore Airlines - 15 300 км из Сингапура в Нью-Йорк. Однако перелеты были прекращены в 2013 году.

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