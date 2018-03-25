Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон задержан в Германии

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Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон, который в субботу покинул Финляндию, задержан в Германии, сообщил адвокат политика.

Сообщается, что он был задержан, когда пересекал границу со стороны Дании.

Его адвокат не сказал, где конкретно в Германии задержали Пучдемона, а лишь уточнил, что бывший каталонский лидер был на пути в Бельгию, где до этого находился в добровольном изгнании с осени прошлого года.

В минувшую пятницу испанский суд повторно выписал Европейский ордер на арест Пучдемона, бежавшего в Бельгию после проведенного 1 октября референдума о независимости Каталонии. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.

Потенциально за противодействие властям и подстрекательство к мятежу Пучдемону в Испании грозит до 30 лет тюремного заключения.

Еще более 20 каталонских политиков, возглавлявших правительство автономии, обвиняются в мятеже и растрате путем организации референдума о независимости от Испании. Сами они вину не признают.

На минувшей неделе Верховный суд распорядился на время разбирательства взять под стражу без права на освобождение под залог пятерых ключевых каталонских политиков. В их числе и Жорди Турулл, который был кандидатом на пост главы правительства Каталонии, вакантный с ноября 2017 года.

Парламент Каталонии отказался от планов назвать имя нового главы местного правительства после того, как был арестован Турулл.

Обстановка в Каталонии по-прежнему остается напряженной, и в пятницу в Барселоне произошли столкновения демонстрантов с полицией.