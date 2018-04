Цукерберг извинился перед пользователями Facebook за утечку данных

Копірайт зображення Getty Images Image caption Основатель Facebook отметил, что "очень сожалеет" об утечке данных пользователей Facebook

Руководитель Facebook Марк Цукерберг разместил в нескольких американских и британских газетах рекламные объявления, в которых извинился перед пользователями соцсети.

Он отметил, что Facebook мог бы приложить больше усилий для того, чтобы остановить получение данных пользователей третьими лицами.

"Это было нарушение обязательств, и я очень сожалею", - отметил Цукерберг.

В Британии реклама с извинениями перед пользователями соцсети появилась в изданиях Sunday Telegraph, Sunday Times, Mail on Sunday, Observer, Sunday Mirror и Sunday Express.

В США на подобные объявления обратили внимание читатели New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.

Цукерберг отметил, что тест, разработанный профессором Кембриджского университета Александром Коганом, привел к утечке данных миллионов людей в 2014 году.

"Мне жаль, что мы не приложили тогда больше усилий. Сейчас мы делаем шаги, чтобы убедиться, что такого не произойдет снова", - сказал он.

По словам Цукерберга, Facebook уже изменил правила, чтобы предотвратить подобные утечки данных в будущем, и тщательно исследует каждое приложение, которым предлагают воспользоваться в соцсети.

В то же время в объявлениях, размещенных Цукербергом, не упоминается о британской компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в приобретении данных пользователей Facebook.

Компания Cambridge Analytica отрицает совершение каких-либо правонарушений.

Как произошла утечка данных?

В 2014 году Facebook предложил пользователям выяснить свой тип личности через приложение, разработанное профессором Кембриджского университета - доктором Александром Коганом. Он назывался This is Your Digital Life.

Приложение собрало не только данные 270 тыс. пользователей, которые им воспользовались, но и данные их друзей, которые об этом даже не догадывались.

Бывший директор по исследованиям Cambridge Analytica Кристофер Вайли сообщил, что в целом удалось собрать данные 50 млн человек до того момента, как правила получения согласия пользователей были изменены.

По его словам, компания приобрела эти данные, а затем использовала во время выборов в США для определения психологического профиля пользователей и их агитации в пользу Дональда Трампа.

Facebook отмечает, что доктор Коган передал данные пользователей Cambridge Analytica без ведома соцсети. А Cambridge Analytica обвиняет доктора Когана в потенциальном нарушении правил передачи данных.

Сам ученый недавно отметил, что Cambridge Analytica уверяла его, что все их действия являются законными, а он теперь стал "козлом отпущения" и для британской компании, и для Facebook.

Скандал с утечкой данных привел к падению акций Facebook.