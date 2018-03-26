Огненный ад в Кемерове: что известно

Копірайт зображення AFP Image caption В пожаре погибли по меньшей мере 64 человека

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибли 64 человека. По данным следователей, в начале пожара охранник центра отключил систему оповещения, а пожарные выходы были заблокированы.

Ранее агентство Интерфакс со ссылкой на заместителя главы управления МЧС по Кемеровской области Евгения Дедюхина сообщило, что среди погибших - девять детей.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур, который начнется со вторника.

С начала пожара, как сообщают представители Следственного комитета, за помощью в медучреждения обратились 44 человека, из них 10 человек остаются в стационаре.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что опознать всех погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове не получится, потребуется генетическая экспертиза. В СК сообщили, что пока из 64 жертв пожара опознаны только 15 человек.

Копірайт зображення Ronald Grant Image caption Перекрытия между этажами здания, в котором расположен торговый центр, рухнули

Что произошло?

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул днем в воскресенье 25 марта. Как сообщал Интерфакс, после начала пожара из горящего здания, расположенного в центре города, были выведены около 250 человек.

В торговом центре не сработала сигнализация, многие посетители расположенных в "Зимней вишне" магазинов оказались заблокированы внутри помещений.

Большое число жертв было обнаружено в кинозалах, которые находились около очага возгорания на четвертом этаже здания. Из-за того что сигнализация не сработала (по версии СК, ее в начале пожара отключил один из охранников), находившиеся в кинозалах зрители узнавали о пожаре от сотрудников торгового центра и посетителей.

В Следственном комитете сообщили о том, что пожарные выходы в ТЦ "Зимняя вишня" были заблокированы. Также были допущены серьезные нарушения при вводе ТЦ в эксплуатацию и в процессе его работы.

Копірайт зображення ВВС

На тушение огня у пожарных ушло 17 часов. До некоторых помещений им удалось добраться только к утру понедельника. Число погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове начало резко расти, когда спасатели приблизились к очагу пламени.

В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей.

Крыша ТЦ "Зимняя вишня" рухнула почти на всей площади пожара в 1,5 тысячи кв. метров.

Что происходит сейчас?

Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Это означает, что пожар в торговом центре локализован, но не потушен.

Как сообщил находящийся в Кемерове глава МЧС Владимир Пучков, задымление на территории сгоревшего торгового центра не прекращается, на некоторых участках вновь началось открытое горение.

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"Задымление продолжается. Наши пожарные идут по термоточкам и ликвидируют их одну за одной. В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу", - сказал Пучков.

Причины пожара: версии

Заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал Интерфаксу, что, по предварительной информации, пожар начался в батутной комнате.

Копірайт зображення Reuters Image caption На тушение открытого огня у пожарных ушло 17 часов. До некоторых помещений им удалось добраться только к утру

"Предварительная версия - что у кого-то из ребятишек была зажигалка, предварительная версия - воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул как порох", - сказал он.

Он добавил, что до сих пор неизвестно, почему не сработала пожарная сигнализация.

Ряд СМИ со ссылкой на работавшего в ТЦ аниматора рассказали, что причиной пожара могли стать свечи, зажженные на детском празднике. Также СМИ писали о том, что огонь мог вспыхнуть из-за неисправной электропроводки.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове стала халатность.

По ее словам, пожар в Кемерове должен стать сигналом к проверкам во всех торговых центрах страны.

"Другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а всё ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?" - говорится в сообщении аппарата уполномоченного.

Расследование

Следственный комитет России в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" возбудил уголовное дело. Ведомство сообщило о задержании четырех подозреваемых по делу о пожаре.

Копірайт зображення AFP Image caption Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в 3 млрд рублей

"В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", - сообщает СК России.

Ранее СМИ сообщали о задержании владельца торгового центра "Зимняя вишня" Надежды Судденок.

Также в СМИ появились сообщения очевидцев о том, что охранники после возникновения пожара якобы перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.

Как сообщает советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, ведомство проверит деятельность сотрудников охраны.

Как сообщают следователи, решается вопрос о задержании 5-го подозреваемого - сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Ущерб

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в 3 млрд рублей (около $52,5 млн).

"Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до миллиарда рублей", - говорится в сообщении организации.

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