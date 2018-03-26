Жителей Восточной Европы удивил оранжевый снег

Копірайт зображення MARGARITA ALSHINA Image caption Горные вершины Кавказа покрыты оранжевым снегом

В нескольких странах Восточной Европы выпал снег оранжевого или желтого цвета.

Фотографии такого снега разместили в соцсетях пользователи из Украины, Болгарии, России, Румынии и Молдовы.

Метеорологи говорят, что такой феномен вызван песком. Он попал в страны бассейна Черного моря после пустынных бурь в Сахаре и смешался со снегом и дождем.

Подобное явление можно наблюдать примерно каждые пять лет, однако на этот раз концентрация песка очень высокая.

Лыжники и сноубордисты прислали фотографии покрытых оранжевым снегом горных вершин у Сочи.

В Украине снег желтого цвета выпал в Одесской и Николаевской областях.

Как сообщает сайт новостей Одессы Думская.нет, в южных районах Одесской области такой снег напугал местных жителей. Мэрия Измаила даже направила образцы осадков в Дунайскую гидрометобсерваторию для исследования.

Специалисты Дунайской гидрометобсерватории установили, что кислотность представленных образцов снега нейтральная. В нем присутствует песок, который и окрасил снег в необычный цвет.

Копірайт зображення KATRIN JD

Копірайт зображення MARGARITA ALSHINA

Копірайт зображення KSUSHA KNOPIK

Копірайт зображення УНИАН Image caption Снег такого цвета выпал в Одессе

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram