В Британии открыли первый памятник Дэвиду Боуи

Image caption Бронзовый монумент открыли в английском городе Эйлсбери в воскресенье

Первый памятник певцу и музыканту Дэвиду Боуи установили в английском городе Эйлсбери.

Бронзовый монумент музыканта, которые теперь стоит на рыночной площади Эйлсбери, назвали "Посланник Земли". Он олицетворяет Дэвида Боуи в нескольких его сценических образах.

Над монументом установлены громкоговорители, из которых каждый час будут звучать песни Боуи.

Деньги на создание монумента собрали с помощью грантов и инициативы продюсера Дэвида Стоппса о совместном финансировании. Ему удалось собрать примерно 138 тысяч долларов.

Image caption Монумент олицетворяет Боуи в нескольких сценических образах

"Реакция на монумент была настолько позитивной", - отметил г-н Стоппс.

Ранее он создал петицию с предложением переименовать город Эйлсбери в Эйлсбоуи из-за "сильной связи" Боуи с городом.

Именно в этом городе начался путь Ziggy Stardust - наиболее популярного сценического персонажа Дэвида Боуи.

Также музыкант в 1970-х годах записал в Эйлсбери два альбома.

Копірайт зображення PA Archive Image caption Дэвид Боуи в образе Ziggy Stardust в 1973 году

Монумент создал скульптор Эндрю Синклер. Для большего сходства с лицом музыканта он использовал его маску, оставшуюся после фильма "Человек, который упал на Землю".

Исполнительный директор Sony Music Роб Стрингер назвал монумент "красивым".

"Я думал, что это будет одна статуя, а это настоящий компендиум из его жизни", - сказал он.

Г-н Стрингер отметил, что уже в 1970-е годы, когда он был еще совсем молодым, Дэвида Боуи считали "легендой поп-культуры".

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