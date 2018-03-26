Украина и США высылают российских дипломатов

Копірайт зображення Reuters Image caption Сотрудников российского посольства в Лондоне высылают из-за отравления Скрипаля в Солсбери 20 марта

Украина приняла решение о высылке 13 российских дипломатов. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

По его словам, это шаг солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации с ЕС.

"Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе", - заявил Порошенко.

Украинский президент также анонсировал "усиление персональных, финансовых и экономических санкций" в отношении России.

Что делают США и другие страны

Дональд Трамп приказал выслать 60 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Скрипаля.

48 российских дипломатов находятся в посольстве России, а остальные - в ООН в Нью-Йорке.

США также планируют закрыть российское консульство в Сиэтле, сообщает Reuters.

Германия и Франция объявили, что выдворят по четыре российских дипломата.

Польша также решила выслать четырех дипломатов, об этом говорится в заявлении МИД.

"Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, четыре члена дипломатического персонала Российской Федерации в Республике Польша были объявлены персонами нон грата", - отметили в министерстве.

Польская пресса сообщила, что контрразведка страны в пятницу арестовала мужчину, обвиняемого в работе на "российских офицеров разведки под дипломатическим прикрытием".

Копірайт зображення AFP Image caption Страны Евросоюза обсуждали, какие шаги они могут предпринять в отношении России в знак солидарности с Британией, на саммите ЕС 22-23 марта в Брюсселе

Как сообщается, другие европейские страны тоже должны принять подобные решения.

Лидеры ЕС отметили, что за атакой в Британии с применением отравляющего вещества "очень вероятно" стоит Россия, и решили отозвать из Москвы посла ЕС "для консультаций".

Различные издания и источники насчитывают от семи до двадцати стран ЕС, которые готовы к жестким шагам в отношении России.

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