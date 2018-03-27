В Испании арестовали хакера-украинца, подозреваемого в краже 1 млрд евро

Копірайт зображення AFP Image caption Украинского хакера Дениса К. задержали в результате совместного расследования Европола, ФБР и правоохранительных органов стран Европы

В Испании арестовали украинского хакера, подозреваемого в краже из банков не менее 1 млрд евро.

Считается, что он был "мозгом" преступной группировки, которая атаковала компьютерные сети банков вирусами.

По данным Европола, группа действовала с 2013 года, и от ее деятельности пострадали более сотни банков в 40 странах.

Деньги изымались в результате вмешательства в банковские переводы и работу банкоматов.

Хакера задержали в результате расследования, в котором принимали участие Европол, ФБР, испанская полиция, правоохранители стран Восточной Европы и Тайваня.

Как сообщает испанское издание El Mundo, министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо сообщил на пресс-конференции, что 6 марта в городе Аликанте задержан лидер группировки - 34-летний украинец Денис К.

Кроме задержанного, в группировке участвовали еще два украинца и россиянин.

"Им удалось получить доступ, например, ко всем банкам России", - прокомментировал г-н Зойдо масштаб деятельности группировки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо

По информации El Mundo, Денис К. якобы сначала сотрудничал с "русской мафией", но затем поссорился с ней. Украинский хакер считал себя "Робин Гудом", который ворует деньги не у людей, а у "плохих парней" - банков.

В Испании он успел купить дом, где проживал с дочкой и женой, два дорогих автомобиля и драгоценности.

Комиссар отдела по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Испании Рафаэль Перес рассказал DW, что обнаружены уже 15 сообщников Дениса К. Половину полученной суммы они высылали "мозгу" группировки.

Как отметил г-н Перес, хакер отдавал предпочтение российским банкам, поскольку их системы защиты часто "устаревшие и относительно легко поддаются взлому". У него не было каких-либо политических мотивов.

Какие технологии использовала группировка

Преступники использовали три отдельных поколения вредоносных программ, каждая из которых была сложнее предыдущей - Anunak, Carbanak и Cobalt.

С их помощью преступники получали удаленный доступ к банковским сетям и выполняли следующие действия:

получали контроль над банкоматами и в определенное время выдавали деньги сообщникам;

поручали системам межбанковских денежных переводов переводить деньги на счета преступников;

меняли базы данных для увеличения остатков на счетах.

Алгоритм действия самой совершенной программы, разработанной группировкой, - Cobalt - состоял в том, что в банки направляли электронные письма с вредоносными вложениями, которые позволяли преступникам установить контроль над локальной сетью банка. Преступники получали контроль над работой банкомата и выдавали деньги сообщникам.

Задержание в Киеве

Копірайт зображення npu.gov.ua Image caption В Киеве киберполиция задержала хакера из группировки, атаковавшей банки в разных странах мира

Одновременно с известием об аресте Дениса К. в Испании, 26 марта украинская киберполиция сообщила о задержании в Киеве 30-летнего хакера из хакерской группировки Cobalt, которая атаковала банки в разных странах мира.

"После получения доступа к компьютеру злоумышленник получал персональную информацию и банковские реквизиты всех клиентов банка или гостиницы, компьютер которой был поражен. Полученную информацию продавал", - отмечается в сообщении.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram