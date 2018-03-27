Климкин призвал подумать о латинице, в Раде говорят - не актуально

Копірайт зображення Diomari Madulara / Unsplash

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает к дискуссии о введении в Украине параллельно латинского и кириллического алфавита. Об этом г-н Климкин написал в сети Facebook.

По словам министра, к такой идее его подтолкнул польский историк и журналист Земовит Щерек, который спросил: "Почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу?".

"Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому мы должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии", - отметил Климкин в сообщении.

В парламентском комитете по вопросам науки и образования считают, что сегодня в Украине есть другие более важные вопросы, чем переход на латиницу.

"Вы знаете, я думаю, этот вопрос сегодня не актуален", - говорит в комментарии BBC News Украина первый заместитель председателя комитета Александр Спиваковский.

По его словам, переход на латинский алфавит повлечет за собой большую работу в образовательной сфере.

"Надо переписывать все учебники, методические пособия, весь образовательный материал, софт. Мне очень сложно представить, какие усилия и ресурсы нужны, чтобы реализовать эту идею", - говорит г-н Спиваковский.

Копірайт зображення AFP

Доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев сомневается, что полный переход украинского языка на латиницу пойдет на пользу. А вот о параллельном использовании двух алфавитов можно подумать.

"Чтобы молодежь больше разговаривала на украинском языке, государство должно поднять престиж государственного языка", - отмечает он в блоге для BBC News Украина.

По его мнению, не стоит отказываться от кириллицы, но можно разработать украинский вариант латиницы для использования в определенных случаях. Например, сербы пишут кириллицей, но имеют и сербский вариант латиницы.

В 2017 году о переходе на латиницу объявил Казахстан.

Президент этой страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе казахского языка до 2025 года с кириллицы на латинскую графику, а также утвердил новый алфавит.

Копірайт зображення УНИАН

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram