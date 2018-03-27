В Житомирской области хотели незаконно распродать 200 бронетранспортеров

Копірайт зображення Полиция Житомирской области

Две сотни единиц военной техники и запчасти к ней планировали незаконно распродать в Новоград-Волынском районе Житомирской области. Об этом сообщил глава местной полиции Вячеслав Печененко.

По его словам, схему обнаружили случайно - во время расследования повреждения магистрального нефтепровода.

Копірайт зображення Поліція Житомирщини Image caption БТР

"Среди обнаруженной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, Урал, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей по суше и воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее", - написал Вячеслав Печененко в Facebook.

Он добавил, что все это уже было "подготовлено к продаже".

Копірайт зображення Поліція Житомирщини Image caption БМП

Правоохранители пытаются установить, какой воинской части принадлежала эта техника.

В Новоград-Волынском базируется 30-я механизированная бригада, 12-й отдельный полк оперативного обеспечения и ряд других подразделений.

Копірайт зображення Поліція Житомирщини Image caption Военный тягач

В интернете уже нашли объявление о распродаже данной техники.

Например, на одном из сайтов можно найти сообщение от 22 марта 2018 года о продаже грузовиков ЗИЛ-131 с кунгами "из консервации" (именно такие авто изображены на фото, обнародованных полицией) по цене свыше 150 тыс. грн.

Копірайт зображення olx.ua

Расследование проводится по статье о "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением", за которую предусмотрено до восьми лет тюрьмы.

Копірайт зображення Полиция Житомирской области

Полиция провела ряд обысков, однако о задержанных не сообщается.

Копірайт зображення Полиция Житомирской области

Копірайт зображення Полиция Житомирской области

Саму технику арестовали "до выяснения всех обстоятельств".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram