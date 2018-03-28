В России возбудили дело против пранкера, сообщавшего о 300 жертвах пожара в Кемерове

Image caption В Кемерове многие полагали, что власти действительно занижают число жертв, однако по окончательным официальным данным МЧС в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок

Следственный комитет России завел уголовное дело на гражданина Украины Евгения Вольнова, который для своего канала в YouTube звонил в государственные учреждения во время пожара в кемеровском торговом центре и, представляясь сотрудником МЧС, говорил о 300 погибших.

К примеру, позвонив в морг, он расспрашивал, сколько у них свободных мест, и предупреждал, что сейчас якобы подвезут 300 тел.

В подводке к этим телефонным записям пранкер с насмешкой отзывался о гибели детей в пожаре. При этом он выражал недовольство тем, что по главным каналам российского телевидения в момент пожара расхваливали президента.

Дело возбуждено по статье о возбужении ненависти или вражды. Как сообщил Следственный комитет, блогер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

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В своем телеграм-канале СКР заявил, что Вольнов распространял заведомо ложную информацию и тем самым вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших в ТЦ "Зимняя вишня".

Отрывки из телефонного розыгрыша широко разошлись по соцсетям в России под видом подлинного разговора "сотрудника МЧС" с работниками морга: многие жители Кемерова восприняли их как настоящие. На митинге 27 марта цифра в 300 погибших звучала на площади, когда жители требовали от мэра Кемерова Ильи Середюка сказать правду о трагедии.

Определить, какой именно эффект имела запись Вольнова, сложно. В YouTube она набрала более 340 тысяч просмотров, 2 тысячи лайков и 15 тысяч дислайков.

В МЧС утром в среду заявили, что обнаружили тела всех 64 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре. Власти не располагают данными о людях, пропавших без вести. В МЧС также подтвердили, что при пожаре погиб 41 ребенок.