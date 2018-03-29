Новые детали дела Скрипаля: "Новичок" найден на пороге дома отравленного агента

Копірайт зображення Reuters Image caption Следы нервно-паралитического вещества обнаружены в разных местах Солсбери, но не в таких количествах, как у дома Скрипалей

Британская полиция считает, что местом первого контакта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с "Новичком" была входная дверь их дома в Солсбери в графстве Уилтшир.

"На настоящий момент эксперты определили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на входной двери по адресу проживания [пострадавших]", - говорится в заявлении Скотленд-Ярда, расследующего отравление Скрипаля и его дочери.

Вебсайт Скотленд-Ярда приводит слова главы контртеррористического отдела столичной полиции Дина Хейдона: "На данный момент нашего расследования мы полагаем, что Скрипали впервые вошли в контакт с нервно-паралитическим веществом на пороге дома. Мы сосредоточили большую часть следственных действий как внутри их дома, так и вокруг него".

По словам корреспондента ВВС по вопросам безопасности Гордона Кореры, самая высокая концентрация вещества была обнаружена на дверной ручке дома Скрипалей. Вещество могло быть добавлено в липкую массу, нанесенную на ручку двери, считает Гордон Корера.

Это, по мнению корреспондента ВВС, объясняет тот факт, что отравляющее вещество было обнаружено на автомобиле Скрипаля, а также в ресторане, где он обедал с дочерью.

Копірайт зображення Metropolitan Police Image caption Полиция хочет поговорить с теми, кто видел автомобиль Скрипаля в день, когда произошло отравление

Как сообщают полицейские, следы нервно-паралитического вещества обнаружены и в других местах города, но не в таких количествах, как у дома Скрипалей.

"Те, кто живет в том же районе, в ближайшее время могут ожидать появления большого количества полиции, но я хочу заверить жителей, что риск остается очень низким, и наши оперативные мероприятия проводятся в качестве меры предосторожности", - заявил Хейдон, поблагодарив общественность Солсбери за понимание.

Он также добавил, что полицейские, вероятнее всего, будут оставаться в городе в течение нескольких месяцев.

Также стало известно, что экспертно-криминалистические мероприятия в местных магазинах Солсбери и на кладбище, где похоронены жена и сын Скрипаля, завершаются.

Как заявил заместитель начальника полиции Пол Миллз, торговый центр Maltings, местность в округе Эшли-Вуд и кладбище на Лондон-роуд вновь переданы в ведение местной полиции графства Уилтшир.

Около 250 сотрудников контртеррористического подразделения продолжают заниматься расследованием дела об отравлении Скрипалей, изучая 5 тысяч часов записей, взятых с камер видеонаблюдения, а также 1 350 вещественных улик.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Полицейские в костюмах химзащиты несколько недель собирали улики в местах, где были обнаружены следы "Новичка"

Как развивались события

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия вот уже три недели находятся в больнице после отравления неизвестным веществом.

Их обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания. До этого они заходили в местный паб The Mill и пообедали в сетевой пиццерии Zizzi.

Их дом был оцеплен в первую очередь, а обыскавший его полицейский попал в больницу и несколько дней оправлялся от отравления в реанимации.

Затем полицейские оцепили на несколько недель паб и итальянский ресторан, где в день отравления побывали Скрипаль с дочерью.

Британские власти обвинили в отравлении российские спецслужбы и сказали, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

Москва отвергает все обвинения.

Копірайт зображення EPA/Yulia Skripal/Facebook Image caption 66-летний бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия до сих пор находятся в критическом состоянии в больнице

Отравление Скрипаля привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же.

Вскоре более 20 стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.

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