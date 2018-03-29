Музыкант, оглушенный на репетиции, выиграл суд у Королевской оперы

  • 29 марта 2018
Chris Goldscheider
Image caption Крис Голдшайдер надеется, что созданный прецедент предотвратит дальнейшее травмирование музыкантов

Британский альтист Крис Голдшайдер, серьезно повредивший слух во время одной из репетиций оркестра, выиграл суд у Королевской оперы Лондона.

Голдшайдер утверждал, что причиной его проблем со слухом стал акустический шок во время репетиции оперы Рихарда Вагнера "Валькирия".

В Королевской опере же настаивали, что у музыканта как раз во время репетиции развилась болезнь Меньера - заболевание внутреннего уха, характеризующееся прогрессирующим снижением слуха.

Судья Высокого суда Лондона однако решила, что такое совпадение маловероятно. Также судья не согласилась с утверждением ответчика о том, что некоторое повреждение слуха неизбежно и оправдано для профессионального музыканта.

"Такая позиция неприемлема. Музыканты защищены законом так же, как любые другие работники", - постановила судья.

Ущерб, нанесенный Голдшайдеру, будет оценен позже.
Image caption Крис Голдшайдер играл в оркестре Королевской оперы Лондона с 2002 года

В королевской опере заявили, что удивлены и разочарованы решением суда.

Голдшайдер в свою очередь заявил, что вынесенным вердиктом доволен и выразил надежду на то, что созданный прецедент предотвратит дальнейшее травмирование музыкантов.

Он ожидает, что теперь Королевская опера и другие подобные учреждения пересмотрят свои правила и, возможно, внесут изменения в устройство оркестровых пространств.

130 децибел

1 сентября 2012 года во время репетиции оперы Вагнера "Валькирия" Крис Голдшайдер сидел прямо перед духовой секцией оркестра Королевской оперы Лондона.

Во время этой репетиции уровень звукового давления в оркестровой яме превышал 130 децибел, что эквивалентно уровню шума реактивного двигателя.

Голдшайдер считает, что пострадал от акустического шока, вызвавшего у него такие симптомы, как шум в ушах, головокружения и гиперакузия (резкая болевая реакция на звуки).

Голдшайдер начал играть в оркестре Королевской оперы Лондона в 2002 году. В 2014 году из-за полученной травмы он был вынужден его покинуть.

"Я потратил 18 месяцев на то, чтобы восстановиться и вернуться к игре в оркестре, но, к сожалению, так и не смог этого сделать", - сказал музыкант ВВС.

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