Британец заразился "худшей" в мире супергонореей
Мужчина из Британии подхватил "худшую" супергонорею в мире, сообщает корреспондент BBC News по вопросам здравоохранения Джеймс Галлахер.
Пациент имел регулярные отношения в Британии, а вот устойчивую к антибиотикам суперинфекцию подхватил после секса с женщиной в Юго-Восточной Азии.
Агентство общественного здравоохранения Англии сообщает, что это первый случай, когда болезнь нельзя вылечить с помощью антибиотиков, которые обычно применяются в таком случае.
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Представители службы здравоохранения сейчас наблюдают за другими сексуальными партнершами мужчины - чтобы предотвратить распространение инфекции.
Мужчина заразился в начале года. Традиционный способ лечения - комбинация азитромицина и цефтриаксона - не смог побороть болезнь.
"Это первый случай, продемонстрировавший столь высокий уровень устойчивости к обоим этим препаратам и к большинству других широко применяемых антибиотиков", - отметила доктор Гвенда Хьюз из агентства общественного здравоохранения Англии.
Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр по контролю заболеваний подтвердили, что это первый подобный случай за все время их наблюдений.
Что такое гонорея?
Болезнь вызывает бактерия Neisseria gonorrhoeae.
Инфекция распространяется путем незащищенного вагинального, орального и анального секса.
Из тех, кто заражается, примерно один из десяти гетеросексуальных мужчин, более трех четвертей женщин и мужчин-гомосексуалистов не имеют легко узнаваемых симптомов.
Симптомы могут включать выделения из половых органов, боль при мочеиспускании.
Инфекция, если ее не лечить, может привести к бесплодию, воспалительным заболеваниям половых органов, а также может передаться ребенку во время беременности.
Надежда на последний антибиотик
Анализ инфекции мужчины свидетельствует о том, что последний антибиотик, который применяли врачи, еще может помочь вылечить инфекцию.
Результат лечения врачи увидят в следующем месяце.
На сегодня люди с подобной инфекцией не обнаружены. Но наблюдения продолжаются.
"Мы следим за этим случаем, чтобы обеспечить эффективное лечение инфекции другими средствами и свести к минимуму риск дальнейшей передачи", - отметила исследователь Гвенда Хьюз.
Врачи уже давно предупреждали о возможном распространении супергонореи.
В 2015 году в английском городе Лидс наблюдалась вспышка гонореи, устойчивой к азитромицину.