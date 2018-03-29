Британец заразился "худшей" в мире супергонореей

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Мужчина из Британии подхватил "худшую" супергонорею в мире, сообщает корреспондент BBC News по вопросам здравоохранения Джеймс Галлахер.

Пациент имел регулярные отношения в Британии, а вот устойчивую к антибиотикам суперинфекцию подхватил после секса с женщиной в Юго-Восточной Азии.

Агентство общественного здравоохранения Англии сообщает, что это первый случай, когда болезнь нельзя вылечить с помощью антибиотиков, которые обычно применяются в таком случае.

Представители службы здравоохранения сейчас наблюдают за другими сексуальными партнершами мужчины - чтобы предотвратить распространение инфекции.

Мужчина заразился в начале года. Традиционный способ лечения - комбинация азитромицина и цефтриаксона - не смог побороть болезнь.

"Это первый случай, продемонстрировавший столь высокий уровень устойчивости к обоим этим препаратам и к большинству других широко применяемых антибиотиков", - отметила доктор Гвенда Хьюз из агентства общественного здравоохранения Англии.

Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр по контролю заболеваний подтвердили, что это первый подобный случай за все время их наблюдений.

Что такое гонорея?

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Болезнь вызывает бактерия Neisseria gonorrhoeae.

Инфекция распространяется путем незащищенного вагинального, орального и анального секса.

Из тех, кто заражается, примерно один из десяти гетеросексуальных мужчин, более трех четвертей женщин и мужчин-гомосексуалистов не имеют легко узнаваемых симптомов.

Симптомы могут включать выделения из половых органов, боль при мочеиспускании.

Инфекция, если ее не лечить, может привести к бесплодию, воспалительным заболеваниям половых органов, а также может передаться ребенку во время беременности.

Надежда на последний антибиотик

Анализ инфекции мужчины свидетельствует о том, что последний антибиотик, который применяли врачи, еще может помочь вылечить инфекцию.

Результат лечения врачи увидят в следующем месяце.

На сегодня люди с подобной инфекцией не обнаружены. Но наблюдения продолжаются.

"Мы следим за этим случаем, чтобы обеспечить эффективное лечение инфекции другими средствами и свести к минимуму риск дальнейшей передачи", - отметила исследователь Гвенда Хьюз.

Врачи уже давно предупреждали о возможном распространении супергонореи.

В 2015 году в английском городе Лидс наблюдалась вспышка гонореи, устойчивой к азитромицину.

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