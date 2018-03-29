В Венесуэле десятки людей погибли при пожаре в полицейском участке

Копірайт зображення Reuters Image caption По меньшей мере 68 человек стали жертвами пожара

В результате пожара в камерах временного содержания заключенных в полицейском участке в Венесуэле погибли по меньшей мере 68 человек.

Как сообщается, пожар в городе Валенсия в штате Карабобо произошел после того, как заключенные взбунтовались, подожгли матрасы и попытались сбежать.

Главный прокурор штата Карабобо Тарек Сааб сообщил, что расследование обстоятельств трагедии начнется незамедлительно.

Ассоциация "Окно на свободу", которая следит за условиями в тюрьмах страны, заявила, что задержанный мужчина выстрелил в ногу полицейскому. После этого подожгли матрасы в камерах, и пожар быстро распространился.

Как сообщается, спасатели разрушили стены полицейского участка, чтобы попасть в здание и спасти людей.

Почти все погибшие - заключенные, но среди них есть и две женщины, которые навещали заключенных.

Некоторые люди сгорели заживо, другие задохнулись.

Родственники заключенных окружили полицейский участок и требовали от властей информацию о судьбе их родных. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, произошли столкновения.

Тюрьмы в Венесуэле переполнены, поэтому заключенных отправляют в камеры временного содержания.

Организация "Окно на свободу" заявляет, что 65 человек умерли в прошлом году в таких камерах в результате насилия, болезней или недоедания.

Копірайт зображення Reuters Image caption Родственники заключенных жаловались, что власть не предоставляет им информацию о судьбе родных

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