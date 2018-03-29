В Мадриде полицейских собак лечат от стресса Моцартом
Полицейские собаки в Мадриде должны получать в достаточном количестве кондиционирование и музыкальную терапию для улучшения самочувствия.
Местная полиция уже установила специальную систему, которая обеспечивает музыкальную терапию их собакам.
- "Исландского единорога" хотят продать на аукционе
- Брошенные лев и медведь спасены из зоопарка Мосула
- Ученые: собаки копируют черты характера своих хозяев
- Киевлянину дали полгода тюрьмы за издевательство над животными
Правоохранители надеются, что эта инновация снизит последствия стрессов, которым ежедневно подвергаются служебные собаки.
Техника предполагает, что несколько раз в день собаки должны слушать классическую музыку, которую называют "эффект Моцарта".
В полиции Мадрида в разных подразделениях служат 22 собаки. Они специализируются на выявлении наркотиков и взрывчатки, а также участвуют в спасательных операциях.
Местные власти утверждают, что собаки подвергаются на этой работе большому стрессу, и потому такая терапия им просто необходима.
Для проведения "процедур" животным выделят специальные помещения.
Сержант полиции Рафаэль де ля Гандара, ответственный за эти объекты, заявил, что такие "процедуры" будут способствовать более эффективной деятельности собак.
Также в помещениях предусмотрят кондиционирование воздуха, чтобы летом они не перегревались, а зимой не переохлаждались.