В нескольких регионах мира перестал работать мессенджер Telegram
Мессенджер Telegram перестал работать в ряде регионов мира.
"Сейчас наши пользователи в странах Европы, Ближнего Востока и СНГ столкнулись с проблемами с подключением. Мы разбираемся с этой проблемой и надеемся вскоре вернуть вас в онлайн", - отмечается на странице мессенджера в Twitter.
- Россия угрожает заблокировать мессенджер Telegram
- Роскомнадзор угрожает закрыть доступ к Telegram - СМИ
- Telegram проиграл суд ФСБ: что это значит?
22 марта мессенджер сообщил, что его аудитория достигла 200 млн активных пользователей в месяц.
Роскомнадзор уже сообщил, что не причастен к проблемам с подключением к Telegram.
"Если вам так хочется заподозрить во всем Роскомнадзор, знайте - мы тут ни при чем", - сообщило в Twitter российское ведомство, осуществляющее надзор в сфере коммуникаций.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram (когда он возобновит работу)