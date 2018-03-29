ВВС News Украина ищет тележурналиста для работы в Лондоне
- 29 марта 2018
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Команда ВВС News Украина открывает новую постоянную вакансию тележурналиста в Лондоне.
Вашей задачей будет создавать русскоязычный видеоконтент для нашей телепрограммы, сайта и соцсетей.
Желающие присоединиться к команде ВВС News Украина должны подать резюме до 26 апреля 2018 года.
ВВС свяжется только с теми кандидатами, которые будут приглашены на собеседование.
Подробнее о вакансии можно узнать по этой ссылке.