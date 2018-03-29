Зачем Польша покупает у США комплексы Patriot на $4,5 млрд?
Польша подписала контракт на закупку у США противоракетного комплекса Patriot.
Это передовой зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для защиты от воздушных, крылатых и баллистических ракет.
Patriot, разработанный американской компанией Raytheon, используется США и рядом их союзников по НАТО.
Президент Польши Анджей Дуда отметил, что контракт на сумму 4,75 млрд долларов обеспечит страну оборонными технологиями по "последнему слову техники".
Ранее Россия разместила оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерное оружие, в Калининградской области на границе с Польшей и Литвой.
Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что система противоракетной обороны Patriot доказала свою эффективность во многих странах.
Он добавил, что его страна сейчас "вступает в элитную группу государств, имеющих эффективное оружие, которое гарантирует безопасность".
Поставка первых систем Patriot в Польшу ожидается в 2022 году.
Значительная часть военной техники, которую использует армия Польши, до сих пор происходит со времен, когда страна входила в Организацию Варшавского договора во главе с Советским Союзом, сообщает из Варшавы корреспондент ВВС Адам Истон.
Присоединение Крыма к России побудила Варшаву ускорить военную модернизацию.