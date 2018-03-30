Москва закрывает генконсульство США в Петербурге

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МИД России огласил американскому послу в Москве Джону Хантсману ответные меры, принятые после выдворения российских дипломатов из США в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

Как заявил в четверг вечером на пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров, Россия отзывает согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге, а также высылает столько же американских дипломатов, сколько было выслано российских из США.

Как уточнили в российском МИД, объявлены персонами нон-грата 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге. Они должны покинуть территорию России до 5 апреля.

Белый дом в своем заявлении назвал реакцию России ожидаемой, а высылаемых из США и других стран российских дипломатов - сотрудниками спецслужб.

"Сегодняшнее решение России выслать американских дипломатов означает дальнейшее ухудшение отношений между США и Россией. Высылка работавших под прикрытием сотрудников российских спецслужб США и более чем 20 странами-партнерами по НАТО ранее на этой неделе была надлежащим ответом на нападение, осуществленное Россией на британской территории".

"Ответ России не стал неожиданностью, и США справится с его последствиями", - говорится в заявлении Белого дома.

В Госдепе США, в свою очередь, заявили, что в высылке американских дипломатов нет оправдывающих обстоятельств, и России не следует вести себя как жертве.

Госдепартамент США отметил, что решение Москвы о высылке дипломатов показывает, что Россия не заинтересована в дипломатии, и Вашингтон оставляет за собой право на ответные меры.

"Из полученного нами списка можно сделать вывод, что Россия не заинтересована в диалоге по вопросам, которые касаются обеих стран. Мы оставляем за собой право на ответные действия", - заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Россия приняла решение еще больше изолировать себя как дипломатически, так и экономически", - добавила она.

Ответные меры России на действия Запада по "делу Скрипаля" будут "зеркальными, но не только", заявил Лавров.

"В отношении остальных стран тоже все зеркально в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий. [...] Мы параллельно хотим не просто реагировать на абсолютно неприемлемые действия, которые в наш адрес предпринимаются под жесточайшим давлением США и Великобритании под предлогом так называемого "дела Скрипалей", - пояснил он.

В понедельник США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Вслед за решением Вашингтона многие другие страны, в том числе европейские, объявили о высылке в общей сложности десятков сотрудников российских дипмиссий.

В российском министерстве иностранных дел выразили "решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов".

Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на Скрипалей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что утверждения Лондона о причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "граничат с бандитизмом".

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал высылку российских дипломатов нарушением хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ.

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"Это опасный прецедент коллективного наказания страны, вина которой не доказана", - заявил Лукашевич.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее пообещала, что Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из европейских стран.

"Безусловно, Россия, как это принято в дипломатической практике, ответит зеркально и соблюдёт паритет по количеству дипломатов [...] Не мы это начали, и не мы несём за это ответственность", - заявила Матвиенко.

Летом прошлого года МИД России "предложил", чтобы США сократили штат своей дипмиссии более чем вдвое. США объявили, что из-за нехватки персонала будут выдавать визы только в посольстве в Москве, а в консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача приостанавливается.

"Кончается терпение"

Многие страны Евросоюза, а также другие страны, не входящие ни в НАТО, ни в ЕС, заявили о намерении в знак солидарности с Лондоном выслать несколько десятков сотрудников российских дипмиссий.

Канада заявила, что в знак солидарности с Британией высылает четырех сотрудников российского посольства и генконсульства. В заявлении МИД Канады говорилось, что четыре россиянина, объявленных персонами нон-грата, являются разведчиками, которые работали под дипломатическим прикрытием.

Министерство иностранных дел Германии также заявило о высылке четырех дипломатов; такое же количество вышлют Франция, Польша.

Испания, Нидерланды, Дания и Италия объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом каждая. Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, Литва - тоже трех, и еще сорок четыре россиянина внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну.

Хорватия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Венгрия и Румыния высылают по одному российскому дипломату.

Ещё двух дипломатов высылает Албания, а еще одного - Норвегия. Обе эти страны не входят в ЕС. Власти Украины объявили о высылке 13 российских дипломатов.

О высылке российских дипломатов сообщила и Австралия. Как заявил во вторник премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл, его страна приняла решение выслать двух сотрудников российских дипмиссий.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон в понедельник заявил, что поддержка Британии многими другими странами - это само по себе поражение президента России Владимира Путина.

"У мира кончается терпение в отношении президента Путина и его действий, и тот факт, что Соединенное королевство поддержали страны со всего НАТО, со всего Европейского союза - я думаю, это на самом деле наилучший из ответов, которые мы можем дать", - цитируют агентства Гэвина Уильямсона.

Взаимные обвинения

Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата. Столько же британских дипломатов в ответ выдворила Россия. Кроме того, российские власти закрыли генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в России (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Российский президент Владимир Путин назвал "чушью", "бредом" и "нонсенсом" все обвинения в адрес России, которые высказываются в связи с нападением в Солсбери. По его словам, России не был нужен крупный международный скандал в преддверии выборов и чемпионата мира по футболу.

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