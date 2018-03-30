Во Франции осудили зоозащитницу, радовавшуюся гибели мясника в теракте

Копірайт зображення Getty Images Image caption 29 февраля во Франции прощались с жертвами теракта в городе Треб, в том числе с Кристианом Медве, смерти которого радовалась зоозащитница

Французскую активистку, которая радовалась гибели мясника в результате теракта, приговорили к условному сроку заключения.

Женщина, которая придерживается веганства, то есть не ест продукты животного происхождения, назвала "справедливым" убийство джихадистом мясника Кристиана Медве.

"Итак, вы поражены, что убийцу убили террористы? А я нет, не имею никакого сочувствия к нему, в этом есть справедливость", - написала зоозащитница в Facebook.

Суд в городке Сен-Годен приговорил ее к семи месяцам условно за оправдание терроризма.

Согласно французскому законодательству, за оправдание терроризма предусмотрено тюремное заключение на срок до семи лет и штраф до 100 тысяч евро.

Кристиан Медве был одной из четырех жертв теракта в городе Треб 23 марта, где джихадист захватил заложников в супермаркете.

В результате теракта также погиб подполковник французской жандармерии Арно Бельтрам, который обменял себя на заложницу во время теракта. После обмена джихадист выстрелил в него, после чего полицейский скончался через несколько часов.

25 марта во Франции арестовали политика Стефана Пуссье, который выражал в Twitter радость по поводу гибели подполковника Бельтрама. Арестованному грозит заключение за оправдание терроризма.

28 марта в Париже торжественно попрощались с подполковником Бельтрамом. Церемонию прощания посетили руководство страны, сотни политиков, тысячи школьников и студентов.

Президент Эммануэль Макрон назвал погибшего полицейского героем и наградил его посмертно Орденом почетного легиона - высшей наградой Франции.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Эммануэль Макрон наградил Арно Бельтрама Орденом почетного легиона посмертно

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram