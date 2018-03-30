Во Франции осудили зоозащитницу, радовавшуюся гибели мясника в теракте
Французскую активистку, которая радовалась гибели мясника в результате теракта, приговорили к условному сроку заключения.
Женщина, которая придерживается веганства, то есть не ест продукты животного происхождения, назвала "справедливым" убийство джихадистом мясника Кристиана Медве.
"Итак, вы поражены, что убийцу убили террористы? А я нет, не имею никакого сочувствия к нему, в этом есть справедливость", - написала зоозащитница в Facebook.
Суд в городке Сен-Годен приговорил ее к семи месяцам условно за оправдание терроризма.
Согласно французскому законодательству, за оправдание терроризма предусмотрено тюремное заключение на срок до семи лет и штраф до 100 тысяч евро.
Кристиан Медве был одной из четырех жертв теракта в городе Треб 23 марта, где джихадист захватил заложников в супермаркете.
В результате теракта также погиб подполковник французской жандармерии Арно Бельтрам, который обменял себя на заложницу во время теракта. После обмена джихадист выстрелил в него, после чего полицейский скончался через несколько часов.
25 марта во Франции арестовали политика Стефана Пуссье, который выражал в Twitter радость по поводу гибели подполковника Бельтрама. Арестованному грозит заключение за оправдание терроризма.
28 марта в Париже торжественно попрощались с подполковником Бельтрамом. Церемонию прощания посетили руководство страны, сотни политиков, тысячи школьников и студентов.
Президент Эммануэль Макрон назвал погибшего полицейского героем и наградил его посмертно Орденом почетного легиона - высшей наградой Франции.