Зачем в США на вечеринку "пригласили" аллигатора?

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Видео публикуется с разрешения Мелоди Клиберт

В американском штате Луизиана семья организовала вечеринку в честь определения пола будущего ребенка с участием аллигатора и сняла это на видео.

В Facebook видео набрало более 7 млн просмотров, а также вызвало острую дискуссию в соцсетях относительно безопасности подобных забав и правил обращения с животными.

Вечеринки в честь определения пола будущего ребенка проходят в США в присутствии родственников и друзей пары, ожидающей рождения ребенка. Будущие родители придумывают различные конкурсы, чтобы определить пол ребенка, используя одежду синего и розового цвета, символизирующую мальчика или девочку.

Семья Клибертов решила привлечь к участию в этой вечеринке домашнего аллигатора Салли.

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Майк Клиберт - отец будущего ребенка - является владельцем фермы, на которой разводят этих опасных рептилий.

Во время вечеринки он положил в пасть аллигатора арбуз. Когда аллигатор щелкнул челюстями по арбузу, из него полилась жидкость синего цвета. Это означало, что в семье Клибертов должен родиться сын.

Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали Клиберта, поскольку рядом с аллигатором на земле ползал мальчик и владелец фермы должен был прижать рептилию к земле, чтобы обезопасить ребенка.

Были также и те, кто обвинил владельца аллигатора в жестоком обращении с животным, назвав его поступок "ужасным".

"Они использовали этого несчастного аллигатора для вечеринки по определению пола. Желаю, чтобы аллигатор укусил его за руку ... он заслужил это", - прокомментировал журналист Яшар Али в Twitter действия Клиберта.

Владелец фермы в ответ на критику отметил, что "как минимум десяток людей" могли обеспечить безопасность присутствующих.

Клиберт признал, что аллигатор ранее кусал его три раза.

Однако он заявил, что является лучшим владельцем этих рептилий, и вместе с семьей предоставляет им убежище. Негативные комментарии к видео он назвал "очень подлыми".

Один из комментаторов похвалил семью Клибертов. "Это лучшая вечеринка в честь определения пола будущего ребенка, которую я когда-либо видел", - отметил он.