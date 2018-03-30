Медведчук: "Получаю директивы по пленным от Порошенко"

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Виктор Медведчук рассказал ВВС, что получает от президента Украины Петра Порошенко директивы по ведению переговоров об обмене пленными с непризнанными "ДНР" и "ЛНР".

Руководитель организации "Украинский выбор" сетует на то, что украинская сторона на переговорах, представителем которой он является, "не готова дать свое видение" относительно возможности второго этапа обмена.

"Я не даю видение, потому что у меня нет официальных полномочий на это видение. Директивы в этом процессе я получаю непосредственно от президента Украины", - отметил Виктор Медведчук.

По его словам, сейчас все стороны ищут и устанавливают людей, которых они хотели бы обменять.

"На сегодня из тех людей, которых ищут непризнанные "республики" на территории Украины, установлены где-то 104-109 человек. Из тех, кого ищет украинская сторона на неподконтрольной территории, в Донецке и Луганске, достоверно установлены 37 человек", - рассказал он.

Он утверждает, что обмен по схеме "всех установленных лиц на всех установленных", то есть 104-109 (которых хотят получить "республики") на 37 (которых хочет получить Киев) "мог бы состояться даже сегодня". Однако этого не происходит из-за отсутствия позиции украинской власти.

Виктор Медведчук также рассказал, что самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" просят внести в списки на обмен нескольких экс-сотрудников "Беркута": "По памяти - два человека включены Донецком и три - Луганском".

Украинская власть настаивает на схеме обмена "всех на всех" и утверждает, что сепаратисты не подтверждают личности всех граждан, удерживаемых на подконтрольной им территории.

27 декабря состоялся первый этап большого обмена, в результате которого из плена "ДНР" и "ЛНР" освободили 74 человека, а в обратном направлении поехали 233 человека.

После этого произошло еще несколько точечных обменов, однако второй этап большого обмена все еще находится на стадии консультаций.

Полный текст интервью - Виктор Медведчук: "Я по телефону с Порошенко и Путиным не разговариваю".

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