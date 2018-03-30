МИД о высылке украинских дипломатов: "Это ожидаемый шаг со стороны Кремля"
МИД Украины заявил, что высылка 13 украинских дипломатов из Российской Федерации - "это ожидаемый шаг со стороны Кремля, который уже долгое время откровенно демонстрирует миру нарушение норм международного права". Об этом говорится на сайте ведомства.
В пятницу Россия выслала 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичные действия Киева и объявила их "persona non grata".
"Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.
В МИД РФ уточнили, что 30 марта вызвали глав дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии , Чехии, Швеции, Эстонии.
Министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter назвал действия России "нонсенсом".
Украина о решении выслать российских дипломатов объявила 26 марта. Это связано с делом об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
"Россия грубо нарушает международное право, и это не только должна ограничиваться нашими символическими жестами или заявлениями, но и действиями. Этот шаг направлен на то, чтобы вернуть Россию в международное правовое поле", - сообщила BBC News Украина Марьяна Беца.
В Киеве уверяют, что высланные российские дипломаты являются "агентами РФ и представителями спецслужб".
По ее словам, они "фактически выполняли функции, которые не подпадали под деятельность дипломатических агентов и консульских должностных лиц".
Вслед за Великобританией российских дипломатов также выслали НАТО, США, Канада и большинство стран ЕС.
Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили 4 марта без сознания в центре Солсбери.
Следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль с дочкой находятся в больнице.
Москва отрицает все обвинения, а в ответ на меры Великобритании и других стран объявила о зеркальных мерах со своей стороны.