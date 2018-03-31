В США хотят проверять соцсети при получении визы

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Администрация Дональда Трампа заявила, что собирается требовать от всех претендентов на визу США подавать свои данные в социальных медиа.

Предложение, поступившее от Государственного департамента, содержит требование для большинства заявителей предоставить историю пользования Facebook и Twitter за последние пять лет.

Данные новшества Госдеп хочет публично обсудить предложенные новые требования гражданами, которые повлияют на почти 15 миллионов иностранцев, которые ежегодно подают заявки на американские визы.

Такие требования Госдеп рассчитывает ввести в отношении претендентов на иммиграционную визу, а также в отношении тех, кто подает заявки на вид на жительство в США.

В случае принятия новых требований, заявителям на получение визы необходимо будет предоставить все свои имена в указанном списке социальных медиа за последние пять лет. Также заявители смогут добавить информацию о своих страницах в тех соцсетях, которые будут отсутствовать в списке.

Помимо этого, попросят указать номера телефонов, электронные адреса, статусы о поездках и депортациях за последние пять лет, а также информацию на предмет участия членов семьи в террористической деятельности.

Помимо истории социальных сетей Госдеп может затребовать историю использования иных платформ, список которых будет определять по собственному усмотрению и о которых не обязано заранее извещать, отмечается в документах.

Однако такая масштабная проверка не коснется граждан тех стран, с которыми у США действует безвизовый режим.

Ранее президент Дональд Трамп пообещал ввести "экстремальный контроль" для иностранцев, въезжающих в США. По его словам, это связано с борьбой с терроризмом.

Общественные организации уже осудили это предложение, что, по их мнению, является вмешательством в частную жизнь, а также может ограничить свободу слова.

"Теперь людям придется думать над тем, правильно ли поймут чиновники то, что они напишут в интернете", - сказала Хина Шамси из Американского союза гражданских свобод.

"Мы также обеспокоены тем, что администрация Трампа дает очень нечеткое определение понятию "террористическая деятельность". Это может быть использовано для дискриминации иммигрантов, не сделавших ничего плохого", - добавила она.

Предложение Госдепартамента, помимо всего прочего, касается следующих соцсетей: US Instagram, LinkedIn, Reddit и YouTube. Однако, New York Times сообщает, что в этот список также попали китайская Sina Weibo и русский VK.

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