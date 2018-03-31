Новый скандал вокруг Facebook: рост любой ценой?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эндрю Босуорт говорит, что своим меморандумом хотел добиться провокационного эффекта

Издание BuzzFeed опубликовало внутренний меморандум Facebook, который летом 2016 года разослал топ-менеджер компании Эндрю Босуорт. В нем описывается "доктрина" соцсети, согласно которой любые средства хороши для её роста. Компания уже отреагировала - с видимой неловкостью.

В своем письме Босуорт, который на тот момент занимал пост вице-президента компании, писал об "уродливой правде" - о том что привлечение пользователей оправдано, даже если оно достигается сомнительными методами и может нести угрозу людям.

И автор меморандума, и основатель компании Марк Цукерберг уже отреагировали на публикацию документа, заявив, что на самом деле не придерживаются подобного мнения.

Однако новый скандал может еще больше испортить репутацию компании, которая продолжает оправдываться за утечку личных данных миллионов пользователей.

Копірайт зображення Getty Images

"Итак, мы объединяем всё больше людей. Это может иметь и негативную сторону. Возможно, кто-то лишится жизни из-за травли. Возможно, кто-то погибнет в теракте, организованном с помощью наших инструментов. И всё же мы связываем людей", - говорится в меморандуме.

"Уродливая правда состоит в том, что мы настолько глубоко верим в соединение людей, что все, позволяющее нам чаще связывать людей, - это "де-факто" хорошо", - писал Босуорт.

По его словам, все усилия во имя роста оправданы, в том числе "сомнительные практики импорта контактов" и способы, благодаря которым пользователей могут найти в сети их друзья.

Босуорт - соавтор новостного механизма соцсети, он занимает высокие должности в компании с 2006 года, а сейчас разрабатывает инструменты виртуальной реальности для Facebook.

Сам Босуорт в Twitter написал, что не разделяет идеи, описанные им в скандальном меморандуме, и назвал его "сознательной провокацией".

"Споры на такие сложные темы - важная часть нашего рабочего процесса, и для дальнейшего нашего развития нам нужно обсуждать даже столь плохие идеи", - добавил он.

Копірайт зображення Getty Images

Марк Цукерберг в своём заявлении назвал Босуорта талантливым провокатором.

"С этим постом большинство людей в Facebook, включая меня, категорически не согласились. Мы никогда не считали, что цель оправдывает средства", - отметил миллиардер.

Скандал с Facebook и Cambridge Analytica

Соцсеть оказалась в центре одного из крупнейших скандалов в своей истории, после того как выяснилось, что личная информация 50 миллионов человек попадала в руки британской фирмы по анализу данных Cambridge Analytica.

Считается, что эта компания помогала избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

Cambridge Analytica удалось собрать данные при помощи викторины в соцсети "Это ваша цифровая жизнь" - тесты могут собирать информацию о профиле пользователя из-за лакун в системе безопасности.

Цукерберг уже признал, что его соцсеть допустила ошибки в работе с Cambridge Analytica.

В своем официальном заявлении компания утверждает, что возмущена тем, как ее обманули в использовании данных, находящихся в ее соцсети.

В настоящее время деятельность Facebook расследуется в Британии и США.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram