НАПК собрало декларации и собирается их проверить

Копірайт зображення UNIAN

По состоянию на 00:00 1 апреля в единый государственный реестр подали более 816 тыс. электронных деклараций - об этом в воскресенье сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

"Сейчас Национальное агентство, в частности его уполномоченных лиц, ждет работа по проверке поданных деклараций", - добавили в сообщении.

Там также отметили, что "очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций".

Среди наиболее распространенных проблем назвали утраченные пароли и окончание срока действия электронно-цифровой подписи, несвоевременное изменение почтового ящика "с вражеских российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других", а также ошибки в фамилиях, написание их на русском языке.

Этот этап подачи деклараций длился 3 месяца.

"Мы поздравляем всех субъектов декларирования, которые ответственно отнеслись к выполнению своего долга и успешно и своевременно подали декларации", - отметили в НАПК.

Проверку данных в декларациях могут начать 10 апреля - об этом сообщил председатель агентства Александр Мангул.

Кто больше?

Накануне свое состояние показал президент Украины Петр Порошенко. Общая сумма доходов, которые он получил за 2017, превышает 16 млн гривен.

При этом его зарплата составила 336 тыс. гривен и, по информации пресс-службы главы государства, эти деньги он полностью перечисляет на благотворительность.

Если сравнить с предыдущим годом, то сумма доходов президента выросла почти на 4 миллиона гривен.

Декларацию также заполнил премьер-министр Владимир Гройсман, задекларировав более 17 млн гривен доходов за 2017 год.

Его прибыль состоит из заработной платы в должности премьера - более 435 тыс. гривен, доходов от предоставления в аренду недвижимого имущества - более 5 млн гривен, отчуждения земельного участка - почти 9 млн и доходов от размещения средств на банковских счетах - почти 3 миллиона.

В декларации исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун указано, что за прошлый год ее доход составил почти 360 тыс. гривен. Большая часть этой суммы - ее зарплата.

В этом году до 1 апреля вместе с чиновниками электронные декларации должны были впервые подать общественные активисты, а также все те, чья деятельность связана с противодействием коррупции.

При этом речь идет не только о гражданах Украины.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram