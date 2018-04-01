Папа Римский в своем послании призвал к миру в Украине

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Папа Римский Франциск пожелал Украине и другим странам "плодов мира" во время традиционного пасхального послания Urbi et Orbi (Городу и миру) на площади Святого Петра в Риме.

Сегодня христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю.

Папа Франциск молился о силе послания Иисуса, которое "несет плоды надежды и достоинства".

По его словам, в этих плодах нуждаются там, где есть голод и безработица, беженцы и просители убежища, жертвы торговли наркотиками, торговли людьми и рабства в современном мире.

Понтифик также молился, чтобы "исцелились раны" Южного Судана и Демократической Республики Конго и призвал к диалогу на Корейском полуострове.

На площади Святого Петра собрались тысячи людей, чтобы послушать послание Папы.

О Сирии и Ближнем Востоке

"Сегодня мы просим плодов мира для всего мира, для любимой и окровавленной Сирии, население которой измождено войной, которой не видно конца", - отметил Франциск.

Он пожелал, чтобы Пасха помогла пробудить совесть политических и военных руководителей, которые незамедлительно смогут положить конец войне и уважать гуманитарное право.

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Папа Франциск уже в течение нескольких лет осуждает конфликт в Сирии.

"Плодов примирения выпрашиваем для Святой Земли, также сейчас израненной открытыми конфликтами, которые не щадят безоружных, для Йемена и всего Ближнего Востока, чтобы диалог и взаимное уважение перевесили деление и насилие", - продолжал глава Католической Церкви.

Что касается Северной и Южной Кореи, папа отметил, что надеется, что переговоры, направленные на снижение давней напряженности на Корейском полуострове, принесут "гармонию и мир".

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