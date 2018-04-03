Ющенко: Гройсман - толковый, но в президенты ему рано

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Ющенко возвращаться в большую политику пока не планирует

Бывший президент Виктор Ющенко за год до выборов прогнозирует, что в борьбу Порошенко и Тимошенко может вмешаться третья сила, а одним из самых перспективных политиков является премьер Владимир Гройсман.

В интервью ВВС Виктор Ющенко заверил, что пока не планирует возвращаться в большую политику.

"Есть много имен, которые могут рассчитывать на победу, но при условии, что за ними станет команда тех, кто сегодня пока идет отдельными колоннами", - считает Виктор Ющенко.

Он назвал президента Петра Порошенко и Юлию Тимошенко главными кандидатами, но их рейтинг не слишком большой, а более 40% избирателей еще не определились.

Сам он не смог ответить, проголосовал бы за кого-то во втором туре в паре Порошенко-Тимошенко.

Виктор Ющенко также положительно отозвался об Олеге Ляшко и его партии, "которые четко декларируют свои цели и понимание того или иного процесса".

Хотя признал, что у Ляшко есть большой недостаток - неприятие продажи земли.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Ющенко называет Петра Порошенко и Юлию Тимошенко ведущими будущими кандидатами на президентских выборах

"У них есть много ошибок, начиная с земельного вопроса. На мой взгляд, нельзя жить в XXI веке и быть одной из шести стран мира, где вся земля разделена между олигархами. Мне стыдно из-за этого, поэтому такую логику я не приемлю", - считает Ющенко.

Перспективный Гройсман

Рассказывая об ошибках нынешней украинской власти, Виктор Ющенко неожиданно положительно отозвался о работе премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Я знаю, с какими сложностями сталкивается сегодня премьер-министр, которого я глубоко уважаю. Мне кажется, он толковый человек, который пытается строить свою экономическую политику, но пока во многих вещах ему это не удается", - заявил Виктор Ющенко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Ющенко называет Владимира Гройсмана очень перспективным политиком

Главной проблемой Гройсмана экс-президент назвал вопрос команды, часть которой ему "выставляют нарядом".

" Если вы следили за работой премьера последний год, то заметили, что этот премьер во многом прибавил. Это премьер, не пачкает руки, он поднимает много тем, которые мне симпатичны", - сказал Виктор Ющенко.

При этом на вопрос, стоит ли премьеру баллотироваться в президенты уже сейчас, Ющенко ответил, что еще "слишком рано".

Полную версию интервью с Виктором Ющенко читайте здесь.

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