Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален завершил карьеру
Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален объявил о завершении спортивной карьеры.
"Я бы хотел сказать, что устал от биатлона. Но это не так. Я по-прежнему мотивирован и охотно выступал бы еще несколько лет. Но сейчас я хочу уйти по совету врачей и семьи. И я это делаю", - сказал 44-летний норвежец на специально созванной пресс-конференции.
Как пояснил спортсмен, в период летней подготовки у него случились два приступа мерцательной аритмии и еще один произошел в начале сезона-2017/18.
Однако проблемы возникали не во время тренировок, и биатлонист полагал, что сможет продолжить выступать на соревнованиях.
Бьёрндален участвовал в шести зимних Олимпийских играх, став самым титулованным спортсменом в их истории. Однако на Игры, прошедшие в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года, биатлонист отобраться не смог.
Легенда биатлона
Бьёрндален - самый титуливанный спортсмен в истории зимних Олимпиад. Его дебют на Играх состоялся в Лиллехаммере в 1994 году.
Всего Бьёрндален завоевал 13 олимпийских медалей - восемь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую.
Четыре победы в четырех дисциплинах Бьёрндален одержал на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, став единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону.
За свою спортивную карьеру Бьёрндален одержал рекордные 95 личных побед на этапах Кубка мира по биатлону и шесть раз выигрывал его общий зачет.
На 23 чемпионатах мира норвежец выиграл 45 медалей, 20 из которых - высшего достоинства.
В Симостранде - городе, где Бьёрндален рос, ему установили памятник.
Войти в состав норвежской команды для участия в Играх-2018 в Пхенчхане 44-летнему Бьёрндалену не удалось.
Однако Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил норвежцу поехать на Олимпиаду в качестве тренера команды Белоруссии, в составе которой выступает его жена Дарья Домрачева - также многократная олимпийская чемпионка.
Домрачева рассказывала, что Бьёрндален сильно переживает из-за того, что не смог отобраться на Олимпиаду, которая могла стать седьмой в его карьере.
"Легко ли он перенес это решение? Да вы что, как такое можно легко принять. Конечно, он переживает, мы вместе переживаем", - говорила она в интервью "Матч ТВ".
Олимпийские медали Уле-Эйнара Бьёрндалена:
- Нагано (1998) - одно золото (спринт), одно серебро (эстафета)
- Солт-Лейк-Сити (2002) - четыре золота (индивидуальная гонка, спринт, преследование, эстафета)
- Турин (2006) - два серебра (индивидуальная гонка и преследование), одна бронза (масс-старт)
- Ванкувер (2010) - одно золото (эстафета), одно серебро (индивидуальная гонка)
- Сочи (2014) - два золота (спринт и смешанная эстафета)