Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален завершил карьеру

Копірайт зображення Getty Images Image caption Уле-Эйнар Бьёрндален рассказал, что у него начались проблемы со здоровьем

Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален объявил о завершении спортивной карьеры.

"Я бы хотел сказать, что устал от биатлона. Но это не так. Я по-прежнему мотивирован и охотно выступал бы еще несколько лет. Но сейчас я хочу уйти по совету врачей и семьи. И я это делаю", - сказал 44-летний норвежец на специально созванной пресс-конференции.

Как пояснил спортсмен, в период летней подготовки у него случились два приступа мерцательной аритмии и еще один произошел в начале сезона-2017/18.

Однако проблемы возникали не во время тренировок, и биатлонист полагал, что сможет продолжить выступать на соревнованиях.

Бьёрндален участвовал в шести зимних Олимпийских играх, став самым титулованным спортсменом в их истории. Однако на Игры, прошедшие в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года, биатлонист отобраться не смог.

Легенда биатлона

Бьёрндален - самый титуливанный спортсмен в истории зимних Олимпиад. Его дебют на Играх состоялся в Лиллехаммере в 1994 году.

Всего Бьёрндален завоевал 13 олимпийских медалей - восемь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую.

Четыре победы в четырех дисциплинах Бьёрндален одержал на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, став единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону.

За свою спортивную карьеру Бьёрндален одержал рекордные 95 личных побед на этапах Кубка мира по биатлону и шесть раз выигрывал его общий зачет.

На 23 чемпионатах мира норвежец выиграл 45 медалей, 20 из которых - высшего достоинства.

В Симостранде - городе, где Бьёрндален рос, ему установили памятник.

Войти в состав норвежской команды для участия в Играх-2018 в Пхенчхане 44-летнему Бьёрндалену не удалось.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил норвежцу поехать на Олимпиаду в качестве тренера команды Белоруссии, в составе которой выступает его жена Дарья Домрачева - также многократная олимпийская чемпионка.

Домрачева рассказывала, что Бьёрндален сильно переживает из-за того, что не смог отобраться на Олимпиаду, которая могла стать седьмой в его карьере.

"Легко ли он перенес это решение? Да вы что, как такое можно легко принять. Конечно, он переживает, мы вместе переживаем", - говорила она в интервью "Матч ТВ".

Олимпийские медали Уле-Эйнара Бьёрндалена:

Нагано (1998) - одно золото (спринт), одно серебро (эстафета)

Солт-Лейк-Сити (2002) - четыре золота (индивидуальная гонка, спринт, преследование, эстафета)

Турин (2006) - два серебра (индивидуальная гонка и преследование), одна бронза (масс-старт)

Ванкувер (2010) - одно золото (эстафета), одно серебро (индивидуальная гонка)

Сочи (2014) - два золота (спринт и смешанная эстафета)

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