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Супруга королевы Великобритании, герцога Эдинбургского госпитализировали для плановой операции на бедре, сообщил Букингемский дворец.

Операция состоится в среду в больнице короля Эдварда VII в Мэрилебоне.

"Его королевское высочество герцога Эдинбургского сегодня приняли в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне для плановой операции на бедре, которая пройдет завтра", - говорится в заявлении дворца.

96-летний принц Филипп отошел от исполнения своих монарших обязанностей в августе 2017 года. Королева Елизавета II поддержала это решение супруга, сообщил представитель дворца.

Принц Филипп является покровителем, президентом и членом более 780 организаций.

В Букингемском дворце говорят, что он уже не будет принимать активное участие в мероприятиях, в частности, посещать приемы.

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