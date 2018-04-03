Острова Фиджи: "Изменения климата нас уничтожают"

Копірайт зображення Reuters Image caption В результате наводнения на Фиджи погибли четыре человека

Премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама заявил, что его островное тихоокеанское государство из-за изменений климата вынуждено бороться "за выживание".

По его словам, острова страдают от практически постоянных смертоносных ураганов.

Байнимарама выступил после того, как ураган "Джози" на этих выходных привел к наводнению на главном острове Фиджи Вити-Леву и гибели четырех человек.

В 2016 году в результате урагана "Уинстон" на Фиджи погибли 44 человека. Страна с населением около миллиона человек потеряла треть экономического производства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Последствия урагана "Уинстон" для Фиджи были катастрофическими - страна потеряла треть экономики

Фрэнк Байнимарама отметил, что из-за климатических изменений мощные ураганы в регионе стали более жестокими.

Он отметил, что стране приходится учиться проитивостоять новым страшным вызовам.

В прошлом году премьер-министр Фиджи принял активное участие в конференции по климатическим изменениям в немецком Бонне.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Премьер Фиджи Фрэнк Байнимарама сообщил, что его страна уже ощутила на себе последствия климатических изменений

Климат планеты меняется постоянно. Однако нынешний период потепления происходит гораздо быстрее, чем подобные изменения в прошлом.

Климатические изменения могут вызвать дефицит пресной воды и увеличить количество погибших от наводнений, штормов, жары и засухи.

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