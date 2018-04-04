Копірайт зображення Getty Images Image caption Полиция обнаружила в здании четырех раненых и одного застрелившегося человека

В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии женщина открыла стрельбу и ранила троих человек.

Как сообщил шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини, кроме троих раненых, полиция обнаружила в здании женщину, которая, судя по всему, покончила с собой.

По его словам, именно она подозревается в нападении на здание YouTube.

Представитель Центральной больницы Сан-Франциско доктор Эндрю Кемпбелл подтвердил, что в больницу поступили трое пациентов, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Один из них, 36-летний мужчина, по информации американского телеканала CBS, состоял в близких отношениях с женщиной, открывшей стрельбу. Полиция пока не подтверждает эту информацию.

Сотрудник близлежащего ресторана фаст-фуд сообщил каналу KTVU, что оказал помощь женщине с огнестрельным ранением ноги, наложив самодельный жгут до приезда скорой помощи.

Подозреваемая

Несколько американских СМИ называют имя подозреваемой. Это, по их данным, 39-летняя жительница Калифорнии иранского происхождения Назим Агдам.

Она часто появлялась на различных видео в YouTube и в одном из них обвиняла этот видеохостинг в дискриминации и отказе в размещении некоторых ее постов.

YouTube закрыл ее аккаунт после инцидента со стрельбой в своей штаб-квартире. Ее аккаунты в Facebook и Instagram тоже закрыты.

На своем личном вебсайте Назим Агдам обвинила YouTube в том, что он пытается не допустить, чтобы ее видео получали зрителей.

"На YouTube, как и на других видеохостингах нет равных условий в росте. Ваш канал будет расти, если они захотят", - написала она.

Копірайт зображення Nasim Aghdam Image caption Nasim Aghdam railed against YouTube on her personal website

Стрельба в штаб-квартире

Очевидцы рассказывали, что слышали до 20 выстрелов.

Как сообщалось, вскоре после стрельбы к месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Полиция попросила местных жителей не приезжать в этот район.

"Активная перестрелка в редакции YouTube. Слышал стрельбу и видел бегущих людей, сидя за столом. Сейчас забаррикадировался в комнате вместе с сослуживцами", - написал сотрудник YouTube Вадим Лаврусик в Twitter.

В следующем твите Лаврусик сообщил, что выбрался из здания и находится в безопасности.

Копірайт зображення Reuters

Еще один сотрудник, Тодд Шерман, также написал в Twitter, что люди в панике бегут из здания.

Управляющий Сан-Бруно сообщает, что о стрельбе в здании YouTube поступило сразу много звонков в службу 911.

Сотрудники компании были эвакуированы из здания. На видеотрансляции, которую вели местные каналы, было видно, что люди выходят с поднятыми руками, и полицейские всех обыскивают.

Копірайт зображення CBS

В компании YouTube, которой владеет Google, работают 1700 человек. Google сообщает, что взаимодействует с властями и передаст подробности произошедшего, как только они станут известны.

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