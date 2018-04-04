За какие посты Facebook блокирует российскую "фабрику троллей"

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Соцсеть Facebook заблокировала более 270 страниц и профилей российского "Агентства интернет-исследований" (ООО "Интернет-исследования", более известное в СМИ как "фабрика интернет-троллей". - Ред).

Об этом на своей странице написал основатель Facebook Марк Цукерберг.

По словам Цукерберга, заблокированные аккаунты использовались для политического влияния на русскоязычных пользователей из России, Украины, Азербайджана и Узбекистана.

Некоторые из страниц принадлежали российским СМИ, но в то же время контролировались агентством.

"Это российское агентство неоднократно, путем обмана, пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России", - добавил основатель Facebook.

Руководитель службы безопасности Facebook Алекс Стамос уточнил на официальной странице соцсети, что речь идет о блокировании 75 Facebook и 65 Instagram аккаунтов, а также 138 страниц.

По его словам, больше всего подписчиков у заблокированных страниц было в России (488 тыс.) и в Украине (170 тыс.).

Стамос также опубликовал образцы рекламных сообщений, которые распространяли за деньги "Интернет-исследования". Всего компания потратила на них 167 тыс. долларов США (начиная с 1 января 2015 года).

Копірайт зображення Facebook Image caption На распространение таких сообщений ООО "Интернет-исследования" потратили 167 тыс. долларов США за более чем три года

Ответственный за безопасность также анонсировал запуск инструмента, который позволит пользователям самостоятельно проверять, подписаны ли они на страницы российского агентства.

"Мы знаем, что Агентство интернет-исследований и другие - плохие актеры, которые пытаются обмануть Facebook. Они всегда меняют свою тактику, чтобы спрятаться от нашей команды по безопасности. Но мы будем продолжать борьбу и привлечем гораздо больше людей и технологий для повышения безопасности в Facebook", - говорится в сообщении.

Копірайт зображення RODRIGO BUENDIA / Getty Images Image caption Сотрудники "фабрики интернет-троллей" комментировали посты в соцсетях и на сайтах в интернете

В начале 2015 года ряд российских СМИ опубликовали журналистские расследования об ООО "Интернет-исследования", прозванном "фабрикой интернет-троллей".

В них говорилось, что компания нанимает людей, чтобы те комментировали посты в соцсетях и на сайтах в интернете.

В феврале 2018 года Соединенные Штаты обвинили "Агентство интернет-исследований" во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году.

Обвинения предъявили 13 россиянам, которые, согласно обвинительному акту, еще с 2014 года распространяли информацию, представлявшую в негативном свете кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Россия все обвинения о вмешательстве в выборы категорически отрицает.

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