Facebook допускает утечку данных 87 млн пользователей

Facebook считает, что компания Cambridge Analytica могла получить данные около 87 млн пользователей. Такие оценки обнародовал руководитель отдела технологий Facebook Майк Шропфер.

По информации ВВС, 1,1 млн из этих пользователей находятся в Великобритании.

Основатель соцсети Марк Цукерберг заявил: "Очевидно, что мы должны были приложить больше усилий, и мы будем двигаться в этом направлении".

Во время пресс-конференции он подчеркнул, что ранее возлагал ответственность за утечку данных на самих пользователей, однако это был "ограниченный взгляд".

"Сегодня, учитывая то, что мы знаем, надо шире смотреть на ответственность", - сказал Цукерберг.

По его словам, внутренний аудит обнаружил новую проблему. В частности, злоумышленники получали информацию, когда пользователи соцсети искали друг друга, вводя в поле поиска электронную почту или номер телефона.

Facebook уже заблокировал такую возможность.

В чем конфликт?

Facebook столкнулся с серьезной критикой после того, как выяснилось, что компания Cambridge Analytica собирала данные миллионов пользователей.

Cambridge Analytica заявила, что приобрела информацию через программу This Is Your Digital Life, не зная, что эти данные собирались незаконно.

Компания уверяет, что удалила все полученные ранее данные, как только стало известно об этих обстоятельствах.

Однако, по информации телеканала Channel 4, некоторая информация до сих пор находится в обращении.

Во время пресс-конференции Цукерберга компания Cambridge Analytica через Twitter сообщила, что получила данные 30 млн человек, а не 87 млн.

Информация об утечке привела к падению стоимости акций Facebook.

Серьезные изменения

Майк Шропфер также рассказал о шагах, которые делает Facebook после скандала.

Они включают, например, прекращение действия программ, которые позволяют видеть людей, которые отметили себя на странице какого-то события.

Кроме того, в ближайшие недели пользователи смогут увидеть на своей странице ссылку, по которой можно будет посмотреть сторонние программы в Facebook.

Также соцсеть опубликовала новую версию условий предоставления услуг и политики использования данных.

Фейковые новости

Скандал вокруг Cambridge Analytica возник после дискуссии о возможном вмешательстве России в американские выборы через Facebook.

Марк Цукерберг отказался отвечать на вопросы британских парламентариев по этому поводу.

Отвечая на вопрос ВВС, Цукерберг заявил, что на вопросы представителей иностранных государствах будут отвечать руководители отделов технологий и производства.

При этом он добавил, что ошибался в 2016 году, когда отвергал влияние фейковых новостей на президентские выборы в США.

"Люди будут анализировать реальное влияние этого еще длительное время", - сказал Цукерберг.

