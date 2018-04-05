Бубенчику изменили подозрение: пожизненный срок все еще грозит

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Ивана Бубенчика задержали 3 апреля

Генпрокуратура изменила подозрение для задержанного активиста Майдана Ивана Бубенчика - его уже не подозревают в умышленном убийстве правоохранителей, однако все еще инкриминируют посягательство на их жизнь.

Возможное наказание за это - до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Отозвали ходатайство об аресте

В опубликованном в четверг сообщении ГПУ отмечается, что прокуроры решили отозвать ходатайство об аресте Ивана Бубенчка "в связи с изменением подозрения", и суд согласился.

Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская возле Печерского райсуда Киева заявила, что на основании тех материалов, которые есть в уголовном производстве, подозрение нельзя считать обоснованным для ареста.

"Считаю, что те аргументы, которые были в предыдущем подозрении, не являются убедительными", - отметила она.

"Мы обещаем обществу справедливый суд", - отметила Стрижевская.

Впоследствии Ивану Бубенчику официально сообщили об изменении подозрения. Из него убрали обвинение в умышленном убийстве, однако там остались такие обвинения:

посягательство на жизнь правоохранителей или военнослужащих. Возможное наказание: от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение;

незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Возможное наказание: от 3 до 7 лет тюрьмы.

В то же время, по закону об амнистии для участников протестов на Майдане освобождаются от ответственности те фигуранты, которые в частности обвиняются по статье о посягательстве на жизнь правоохранителей.

Однако статья о незаконном обращении с оружием под амнистию не подпадает.

Ранее следователи прокураторы заявляли, что могут проводить расследования по любым статьям, поскольку парламент, приняв закон об амнистии активистов Майдана, не внес изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Впоследствии в ГПУ заявили, что допускают освобождение Ивана Бубенчика от уголовной ответственности на основании закона об амнистии.

"Невозможно обвинять"

Копірайт зображення УНІАН Image caption В суд 3 апреля поддержать Ивана Бубенчика пришли депутаты Егор Соболев, Владимир Парасюк и Семен Семенченко, которые выразили готовность взять его на поруки

Сам Иван Бубенчик свою вину отрицает.

"Невозможно обвинять защитника своего народа", - заявил он возле суда.

Он добавил, что считает дело против себя сфабрикованным.

Ранее Ивана Бубенчика подозревали в убийстве двух сотрудников "Беркута" и ранении еще одного милиционера во время противостояний на Майдане в феврале 2014 года.

Об убийстве двух "беркутовцев" заявлял сам Иван Бубенчик.

В фильме "Пленники" о событиях на Майдане он рассказал, что утром 20 февраля 2014 года застрелил из автомата двух командиров силовиков, а нескольких других правоохранителей ранил в ноги.

Является ли эта информация достоверной, следствие до сих пор не установило.

Однако еще в 2016 году журналисты обращали внимание на противоречия в заявлениях активиста, в частности утверждая, что 20 февраля были убиты четверо правоохранителей, но среди них не было командиров.

Иван Бубенчик после Майдана участвовал в боях на Донбассе - он был командиром батальона "Запад-2" в ДУК "Правого сектора".

Его задержали во Львовской области 3 апреля.

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