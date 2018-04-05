Бубенчику изменили подозрение: пожизненный срок все еще грозит
Генпрокуратура изменила подозрение для задержанного активиста Майдана Ивана Бубенчика - его уже не подозревают в умышленном убийстве правоохранителей, однако все еще инкриминируют посягательство на их жизнь.
Возможное наказание за это - до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Отозвали ходатайство об аресте
В опубликованном в четверг сообщении ГПУ отмечается, что прокуроры решили отозвать ходатайство об аресте Ивана Бубенчка "в связи с изменением подозрения", и суд согласился.
Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская возле Печерского райсуда Киева заявила, что на основании тех материалов, которые есть в уголовном производстве, подозрение нельзя считать обоснованным для ареста.
"Считаю, что те аргументы, которые были в предыдущем подозрении, не являются убедительными", - отметила она.
"Мы обещаем обществу справедливый суд", - отметила Стрижевская.
Впоследствии Ивану Бубенчику официально сообщили об изменении подозрения. Из него убрали обвинение в умышленном убийстве, однако там остались такие обвинения:
- посягательство на жизнь правоохранителей или военнослужащих. Возможное наказание: от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение;
- незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Возможное наказание: от 3 до 7 лет тюрьмы.
В то же время, по закону об амнистии для участников протестов на Майдане освобождаются от ответственности те фигуранты, которые в частности обвиняются по статье о посягательстве на жизнь правоохранителей.
Однако статья о незаконном обращении с оружием под амнистию не подпадает.
Ранее следователи прокураторы заявляли, что могут проводить расследования по любым статьям, поскольку парламент, приняв закон об амнистии активистов Майдана, не внес изменения в Уголовный процессуальный кодекс.
Впоследствии в ГПУ заявили, что допускают освобождение Ивана Бубенчика от уголовной ответственности на основании закона об амнистии.
"Невозможно обвинять"
Сам Иван Бубенчик свою вину отрицает.
"Невозможно обвинять защитника своего народа", - заявил он возле суда.
Он добавил, что считает дело против себя сфабрикованным.
Ранее Ивана Бубенчика подозревали в убийстве двух сотрудников "Беркута" и ранении еще одного милиционера во время противостояний на Майдане в феврале 2014 года.
Об убийстве двух "беркутовцев" заявлял сам Иван Бубенчик.
В фильме "Пленники" о событиях на Майдане он рассказал, что утром 20 февраля 2014 года застрелил из автомата двух командиров силовиков, а нескольких других правоохранителей ранил в ноги.
Является ли эта информация достоверной, следствие до сих пор не установило.
Однако еще в 2016 году журналисты обращали внимание на противоречия в заявлениях активиста, в частности утверждая, что 20 февраля были убиты четверо правоохранителей, но среди них не было командиров.
Иван Бубенчик после Майдана участвовал в боях на Донбассе - он был командиром батальона "Запад-2" в ДУК "Правого сектора".
Его задержали во Львовской области 3 апреля.