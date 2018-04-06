Австралия шокирована гибелью 2400 овец

Копірайт зображення Getty Images Image caption На корабле находились овцы нескольких пород, говорят в правительстве

Правительство Австралии проведет расследование из-за гибели тысяч овец на корабле при экспорте за границу.

По данным правительства, примерно 2400 животных получили тепловой шок во время путешествия из города Перт в три страны Ближнего Востока в августе прошлого года.

Министр сельского хозяйства Дэвид Литтлпроуд заявил, что он "был шокирован и глубоко обеспокоен" материалами, которые ему предоставили защитники животных.

"Это источник доходов австралийских фермеров. Торговля должна проводиться должным образом", - рассказал он в эфире одной из телерадиокомпаний.

По данным правительства, уровень смертности на борту корабля составил 3,76% из 63 800 овец. Это вдвое больше, чем предусмотрено для обязательного официального расследования.

Корабль направлялся в Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил чиновник, но отказался рассказывать детали жалобы, полученной от зоозащитников.

"Живой экспорт" и раньше вызывал горячие дискуссии в Австралии.

Общественные организации по защите прав животных неоднократно призывали прекратить экспорт живых товаров при неудовлетворительных условиях перевозки.

В 2011 году Австралия на полгода приостановила такую ​​торговлю с Индонезией после выхода документального фильма о жестоком обращении с животными.

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