"Космические черви" помогут бороться с заболеваниями мышц
Ученые планируют запустить в космос тысячи червей, чтобы изучать заболевания мышц у пожилых людей.
Исследователи из Эксетерского университета в английском графстве Девон объясняют - структура мышц у червей нематодов (круглых червей) похожа на человеческую, поэтому-то их и выбрали для экспериментов в космосе.
Ученые надеются, что это поможет в борьбе с дистрофией мышц и проблемами, которые вызывает диабет.
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Черви в невесомости
В невесомости космонавты теряют около 40% массы своих мышц после 180 дней пребывания на Международной космической станции (МКС).
В исследованиях будут использовать вид нематодов, имеющий научное название Caenorhabditis elegans - "Свободноживущие нематоды".
Они подходят для экспериментов по длительным изменениям человеческой физиологии, поскольку так же страдают от потери массы мышц, как и люди при подобных условиях.
Колин Дин, исследовательница из Эксетерского университета поясняет: "После возвращения на землю космонавты не могут нормально передвигаться и должны проходить серьезные программы реабилитации".
"Из-за сходства с человеческими мышцами мы посылаем в космос червей и наблюдаем за изменениями в них и влиянием космического полета на их мышцы", - добавляет ученый.
Будут кормить, а потом заморозят
29 ноября ракета с червями будет запущена с космодрома имени Кеннеди во Флориде и пролетит 400 км до МКС.
Маленьких червей поместят в небольшие мешочки с редкими питательными веществами - чтобы они в течение недели на орбите жили и размножались. У этого вида возможно появление необычных личинок вследствие негативного влияния внешней среды.
Затем их заморозят при температуре -80°C и вернут на Землю для анализа.
Нематоды - частые "гости" на космических станциях, где их уже много лет изучают ученые. Они даже смогли пережить катастрофу шаттла "Колумбия" в 2003 году.