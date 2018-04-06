"Космические черви" помогут бороться с заболеваниями мышц

Копірайт зображення Getty Images Image caption Длина червей вида Caenorhabditis elegans - всего 1 мм. Они могут иметь необычное потомство из-за негативного влияния внешней среды

Ученые планируют запустить в космос тысячи червей, чтобы изучать заболевания мышц у пожилых людей.

Исследователи из Эксетерского университета в английском графстве Девон объясняют - структура мышц у червей нематодов (круглых червей) похожа на человеческую, поэтому-то их и выбрали для экспериментов в космосе.

Ученые надеются, что это поможет в борьбе с дистрофией мышц и проблемами, которые вызывает диабет.

Черви в невесомости

Копірайт зображення Empics Image caption Ученые давно пытаются исследовать причины возрастного ухудшения состояния мышц

В невесомости космонавты теряют около 40% массы своих мышц после 180 дней пребывания на Международной космической станции (МКС).

В исследованиях будут использовать вид нематодов, имеющий научное название Caenorhabditis elegans - "Свободноживущие нематоды".

Они подходят для экспериментов по длительным изменениям человеческой физиологии, поскольку так же страдают от потери массы мышц, как и люди при подобных условиях.

Колин Дин, исследовательница из Эксетерского университета поясняет: "После возвращения на землю космонавты не могут нормально передвигаться и должны проходить серьезные программы реабилитации".

"Из-за сходства с человеческими мышцами мы посылаем в космос червей и наблюдаем за изменениями в них и влиянием космического полета на их мышцы", - добавляет ученый.

Будут кормить, а потом заморозят

Image caption Червей запустят в космос в ноябре 2018 года

29 ноября ракета с червями будет запущена с космодрома имени Кеннеди во Флориде и пролетит 400 км до МКС.

Маленьких червей поместят в небольшие мешочки с редкими питательными веществами - чтобы они в течение недели на орбите жили и размножались. У этого вида возможно появление необычных личинок вследствие негативного влияния внешней среды.

Затем их заморозят при температуре -80°C и вернут на Землю для анализа.

Нематоды - частые "гости" на космических станциях, где их уже много лет изучают ученые. Они даже смогли пережить катастрофу шаттла "Колумбия" в 2003 году.

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