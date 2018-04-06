73-летний водитель протаранил стену на Porsche

Копірайт зображення PC Turner/Essex Police Image caption "А я думал, что это я плохо паркуюсь", - прокомментировали фото в Twitter

Никто не пострадал.

На место инцидента сразу прибыла полиция графства Эссекс.

Как сообщил сержант Коли Шид, водителю предложат пройти курс "фитнеса для вождения", а также поинформируют Агентство лицензирования водителей и транспортных средств.

Фото в Twitter собрало много комментариев, например: "А я думал, что это я плохо паркуюсь".

Другой пользователь написал: "Ущипните меня, почему 73-летний водит такой автомобиль".

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