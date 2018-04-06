73-летний водитель протаранил стену на Porsche
- 6 апреля 2018
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Никто не пострадал.
На место инцидента сразу прибыла полиция графства Эссекс.
Как сообщил сержант Коли Шид, водителю предложат пройти курс "фитнеса для вождения", а также поинформируют Агентство лицензирования водителей и транспортных средств.
Фото в Twitter собрало много комментариев, например: "А я думал, что это я плохо паркуюсь".
Другой пользователь написал: "Ущипните меня, почему 73-летний водит такой автомобиль".