Китайский банк спермы требует от доноров лояльности к Компартии

Копірайт зображення AFP Image caption Китайские врачи считают, что донором может стать только человек с "благоприятными политическими качествами"

Пекинский банк спермы требует от всех потенциальных доноров лояльности к Коммунистической партии Китая.

Доноры должны "любить социалистическую родину". Об этом на своей странице в WeChat сообщила больница Пекинского университета.

Там также пообещали, что счастливцы, которые пройдут медицинские тесты на качество спермы, смогут получить 5,500 юаней (872 долларов. - Ред.).

Позже это заявление было удалено из социальных сетей.

Потенциальный донор - это человек от 20 до 45 лет, без каких-либо генетических или инфекционных заболеваний. Он также не должен страдать дальтонизмом, иметь проблемы с лишним весом и потерей волос.

Кроме того, донором может стать только человек с "благоприятными политическими качествами", добавили специалисты Пекинского университета.

Заявители должны "поддерживать руководство Коммунистической партии, быть верными делу партии. А также быть достойными, законопослушными гражданами без политических проблем".

Непонятно, однако, как больницы планируют проверять идеологическую лояльность доноров.

Копірайт зображення Reuters Image caption Спрос на сперму увеличился после того, как в Китае отменили политику ограничения рождаемости

Другие банки спермы Китая не требуют партийной лояльности от своих потенциальных доноров.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, всего в стране насчитывается более 23 банка спермы - и во многих есть дефицит доноров.

Китай отменил "политику одного ребенка" до 2015 года, что привело к росту спроса на сперму.

Чтобы пользоваться услугами банка спермы, супруги должны доказать, что будущий отец бесплоден или страдает генетическим заболеванием.

Эта кампания вызвала волну насмешек в китайских соцсетях.

"Любовь к партии начинается со спермы", - написал один из пользователей WeChat.

А корреспондент Weibo отметил: "Приобретенные черты не наследуются".

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