Юниорская хоккейная команда разбилась в ДТП в Канаде

Копірайт зображення Humboldt Broncos Image caption Фото комманды, опубликованное в Twitter после победы в плей-офф 24 марта

Автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком неподалеку от канадского города Тисдейл, куда ехала на матч с Nipawin Hawks.

В автобусе находились спортсмены в возрасте от 16 лет до 21 года. На данный момент известно о 14 погибших. Еще 14 человек пострадали, трое из них находятся в критическом состоянии.

О точном числе пострадавших не сообщается.

По данным Королевской конной полиции Канады, в момент аварии в автобусе находились 28 человек.

Авария произошла в пятницу в 17:00 по местному времени (2:00 субботы по Киеву).

Игра, на которую ехали хоккеисты, была отменена. Обстоятельства трагедии выясняются.

Соболезнования родственникам погибших уже выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Я не могу представить, что чувствуют родители, и мое сердце вместе с теми, кто пострадал от этой ужасной трагедии", - написал Трюдо на своей странице в Twitter.

Инспектор полиции Тед Мунро заявил, что спасательная операция продолжается. В церкви городка Нипавин организовали центр для семей пострадавших.

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