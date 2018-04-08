Российские дипломаты пытались вывезти экипаж судна "Норд"

Копірайт зображення ДПСУ Image caption "Норд" зарегистрирован в Крыму и ходит под российским флагом

Дипломаты из генконсульства России пытались "под прикрытием своего иммунитета" вывезти из Украины экипаж арестованного крымского судна "Норд". Об этом сообщают пограничники, которые в итоге не выпустили моряков в РФ.

Российские дипломаты планировали перевезти крымчан через пропускной пункт "Гоптовка" на границе Харьковской области Украины и Белгородской области РФ в субботу вечером.

Они двигались на двух микроавтобусах с дипломатическими номерами.

"Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили удостоверения для возвращение в РФ", - сообщают пограничники.

Они установили, что эти люди - члены экипажа судна "Норд" и "граждане Украины".

В Госпогранслужбе настаивают, что предъявленные документы на дают права на пересечение границы.

На них составили админпротоколы и "вернули в тыл Украины".

В Госпогранслужбе также говорят, что российские дипломаты пытались помешать проверке документов.

Копірайт зображення ДПСУ

По данным российских СМИ в дипломатических машинах был весь экипаж "Норда", кроме капитана - девять человек.

"Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их вызовут в суд по составленным протоколам", - рассказал "РИА Новости" адвокат экипажа Владимир Войтюк.

Задержание

"Норд" - сейнер (рыболовецкое судно) было арестовано 25 марта в Азовском море в составе колонны российских рыбопромышленных судов.

Оно было под российским флагом и зарегистрировано в керченском рыбоколхозе имени Первого мая.

По данным СМИ, экипаж - десять человек - жители Керчи, которые получили российские паспорта.

Херсонский суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко до конца мая.

Его обвиняют в незаконном пересечении границы с аннексированным Крымом, за что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

За капитана уже внесли залог в размере 35 240 грн, однако он остается за решеткой.

10 апреля СБУ планирует допросить по его делу остальных членов экипажа.

Копірайт зображення ДПСУ

Судно "Норд" также арестовано и находится в порту Бердянска в Запорожской области.

Владелец судна вскоре после задержания попросил о помощи администрацию президента России, российский МИД, Росрыболовство и так называемое крымское правительство.

ФСБ России в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело о похищении судна в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что говорил с женой Владимира Горбенко. Также он добавил, что семьям экипажа перечислили по 100 тысяч рублей материальной помощи.

3 мая МИД России вручил ноту "решительного протеста" из-за задержания "Норда" временному поверенному в делах Украины в Российской Федерации.

В 2014 году, после аннексии Россией Крыма, правительство Украины официально объявило о закрытии всех морских портов и терминалов на полуострове. Пребывание судов под иностранными флагами в крымской гавани является нарушением законов Украины и предусматривает уголовную ответственность.

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