Появились детали пожара в Trump Tower в Нью-Йорке

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Один человек погиб, еще четверо пожарных получили ранения в результате пожара в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке.

По сообщениям, 67-летний мужчина, который погиб, жил в квартире в этом здании на 50-м этаже, где возник пожар.

На этом этаже есть квартиры и офисы.

У президента США Дональда Трампа есть апартаменты и офис в этом здании. Но Трамп, первая леди Мелания и их сын Баррон сейчас находятся в Вашингтоне.

Причину пожара пока не сообщили.

В Twitter президент Трамп сообщил, что огонь потушен. Также он особо подчеркнул, что здание "хорошо построено".

Skip Twitter post by @realDonaldTrump Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 квітня 2018 р.

Вскоре после твита Трампа комиссар отдела пожарной охраны Нью-Йорка Дэниэл Нигро заметил, что ситуация "пока не считается контролируемой"из-за "значительного количества дыма" в здании.

Он также отметил, что в квартире не было разбрызгивателей воды, чтобы потушить пожар.

В результате пожара все подъезды к зданию в центре Манхэттена перекрыли. Около 200 пожарных работали на месте пожара.

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